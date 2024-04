En un video compartido en TikTok, una empleada bancaria, identificada como Larissa Wrat (@rissawrat), compartió sus conocimientos sobre la detección de billetes falsos después de que un cliente intentara realizar un pago con un billete adulterado de 100 dólares. La grabación, que ha superado las 700 mil reproducciones, muestra a la joven presentando tanto un billete auténtico como uno falso, comparándolos y resaltando las diferencias entre ellos para educar a las personas.

“Trabajo en un banco y acabamos de recibir un billete falso de 100 dólares y quiero mostrárselo a ustedes”, empieza diciendo la trabajadora estadounidense.

“Primero te mostraré uno real. ¿Cómo puedes saber que es real? Esta franja azul muy suave tiene una textura diferente y muy distinta. Si les rascas la camisa, queda una textura acanalada que puedes sentir con la uña. Y si lo pones a contraluz, hay elementos de seguridad”, explicó.

Luego, muestra el billete falso y resalta la falta de tales características de seguridad, como la ausencia de textura en la franja azul.

Además, Larissa destaca la gran diferencia en la calidad de impresión entre los dos billetes, mostrando cómo el real tiene una sombra nítida debajo de la impresión, mientras que el falso carece de esta característica.

Esta característica en la calidad de impresión, según la joven, es una señal evidente de que estamos ante un billete que ha sido adulterado.

La reacción de los usuarios

En la sección de comentarios, los usuarios compartieron sus propias experiencias con billetes falsificados, señalando que las personas recurren a todo tipo de métodos para cometer estafas.

“Tenemos uno que en lugar de decir ‘Estados Unidos de América’ decía ‘Sólo para uso cinematográfico’... Yo estaba como uhh”, reveló un internauta.

“Me da vergüenza decir que no puedo notar mucha diferencia, así que definitivamente esto me engañaría... menos mal que no trabajo con dinero”, escribió otro.

“Es muy divertido ver a la gente entrar al casino en el que trabajo e intentar hacer pasar el dinero de las películas como legítimo”, indicó un tercero.

Cabe agregar que, en Estados Unidos, el uso de billetes falsos para comprar bienes o servicios es ilegal; sin embargo, ello no evita que las personas utilicen dinero adulterado para hacer pagos.

El año pasado, la policía de Palm Springs advirtió a la ciudadanía que estuviera atenta a estos billetes falsos. Este problema también afecta a estados como Georgia, Colorado y Kentucky.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias de EEUU