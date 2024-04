Recientemente, un deportista canadiense, llamado Xavier Cormier, hizo pública su lamentable experiencia en el Aeropuerto Internacional de Cancún, México. Un taxista le quiso cobrar mil dólares por un viaje de la terminal 2 a la terminal 4, en lo que viene a ser una distancia corta que podría haber realizado caminando. Mediante sus redes sociales, el atleta compartió detalles del incidente, el cual involucró a la seguridad del lugar y a la policía.

“Estaba solo con dos hombres de seguridad, quienes me dijeron que no podía estar solo afuera de la terminal, y me presionaron para tomar el único taxi que había disponible. Me presionaron para pagar con tarjeta de crédito, pero yo no quería”, señaló el canadiense.

A Xavier, quien se disponía a regresar a Montreal, le habían asegurado que el viaje costaría tan solo 5 dólares, pero grande fue su sorpresa al ver que le habían cobrado mil. Indignado, documentó lo ocurrido en varios videos subidos a TikTok, denunciando una supuesta red de corrupción entre los taxistas y los agentes de seguridad del aeropuerto.

En los registros, el joven señaló que fue presionado por los empleados para tomar el único taxi disponible y pagar con tarjeta de crédito, a pesar de su negativa. Asimismo, indicó que, ante su reclamo, el taxista huir con las maletas aún en el maletero.

Poniendo en riesgo su integridad, logró detener al conductor, identificado como Eduardo Galicia Guadarrama según el medio Milenio.

Finalmente, miembros de la policía y la Guardia Nacional intervinieron para asistir a Xavier; sin embargo, él sostuvo que tanto los taxistas como los agentes de seguridad están involucrados en un sistema de corrupción en el aeropuerto.

Aunque logró regresar a Canadá, Xavier quedó con una experiencia amarga y aseguró que “nunca más” volvería a México.

No es la primera vez que se produce un incidente de este tipo

Según el medio citado, no es la primera vez que se produce un enfrentamiento entre un turista y un taxista del aeropuerto de Cancún.

En anteriores ocasiones, se han registrado peleas entre conductores y extranjeros que se negaron a pagar tarifas abusivas por un viaje.

De hecho, la llegada de los taxis por aplicativo ha complicado aún más las cosas, con conductores enfrentándose a golpes buscando captar más clientes ante la creciente competencia de las plataformas digitales.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias parecidas