Dentro del bullicio y el apuro tan característico de los aeropuertos, perder una maleta puede convertirse en una pesadilla para cualquiera; sin embargo, en medio de esta caótica situación, un empleado del Aeropuerto Internacional de Ontario (California, Estados Unidos) desveló un truco valioso que promete poner fin a las preocupaciones sobre el extravío de equipaje. ¿De qué se trata?

En el clip publicado por @flyontairport, cuenta oficial del aeropuerto, el empleado da a conocer la importancia de que las valijas solamente cuenten con el sticker del vuelo actual y no con anteriores, siendo esta una costumbre que se ve con frecuencia entre algunos viajeros.

“Digamos que volaste por American Airlines, y luego, un mes después, vas al suroeste del continente. Bueno, hay una pequeña etiqueta que dice American, que le indica a la computadora que debe ponerla donde van las de allí. Si su calcomanía estadounidense de hace un mes está ahí, existe la posibilidad de que (la máquina) la escanee en lugar de la nueva”, señaló.

Aunque es algo que puede ocurrir de alguna u otra manera, hay un riesgo mayor si el sticker en la maleta es de un vuelo pasado. “Podrían no subirla al avión”, dijo el trabajador mientras apuntaba a un sitio de almacenamiento.

El video se viralizó, superó las 400 mil reproducciones y generó toda clase de comentarios entre los usuarios. Mientras que algunos expresaron su asombro por el dato, otros aseguraron que, de ahora en adelante, pondrán en práctica este consejo.

“No sé la probabilidad de que eso suceda. La mayoría de los agentes eliminan las etiquetas antiguas al realizar el check-in”; “Pensé que esto era algo que todos hacíamos”; “Nunca he quitado una etiqueta porque no las veo, y jamás he perdido mi equipaje”; “¿Por qué el sistema no sabe que es antigua? Tiene fecha, vuelo y número de confirmación. Es como si los bancos no supieran cuando un cheque se cobra dos veces”; “¿Dónde estuvo este hombre toda nuestra vida? Esa es información importante”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Cómo evitar la pérdida de maletas en un aeropuerto?

Evitar la pérdida de maleta en un aeropuerto requiere precaución y planificación. Aquí hay algunas medidas para reducir el riesgo de extravío de equipaje:

Etiqueta Visible: Asegúrate de que tu maleta tenga una etiqueta clara y resistente con tu información de contacto actualizada. Incluye tanto tu dirección de casa como tu número de teléfono.

Maleta de Mano: Si es posible, lleva contigo una maleta de mano con artículos esenciales y valiosos. De esta manera, tendrás lo más importante contigo en todo momento.

Regístrate en Línea: Realiza el check-in en línea antes de llegar al aeropuerto. Esto disminuirá el tiempo que tu maleta pasa en manos del personal del aeropuerto.

Fotos de Contenido: Toma fotos del contenido de tu maleta antes de cerrarla. Esto puede ser útil para identificar tus pertenencias en caso de extravío.

Asegura las Cremalleras: Asegúrate de que todas las cremalleras estén completamente cerradas y aseguradas.