En un mundo donde las redes sociales han cambiado la forma en que compartimos nuestras experiencias diarias, es común encontrarse con historias sorprendentes que se vuelven viral de la noche a la mañana. En esta ocasión, una tiktoker se ha convertido en la sensación de la plataforma gracias a su inusual aventura en un restaurante de buffet. Pasó 12 horas en el Golden Corral y gastó tan solo $12, y para él, este día se ha convertido en “el mejor día de su vida”.

La historia comienza cuando una joven llamada Madison decidió visitar el famoso restaurante buffet Golden Corral. Este establecimiento es conocido por ofrecer una amplia variedad de opciones de comida a un precio fijo, lo que lo convierte en un lugar popular para quienes desean saciar su apetito sin preocuparse por los costos. Sin embargo, lo que Madison vivió ese día superó todas las expectativas.

“Qué logro. Comida y bebida ilimitadas por un dólar la hora”, se jactó después de fichar en un video visto más de 6 millones de veces. “El mejor día. Creo que obtuve el valor de mi dinero, pero déjame saber lo que piensas”.

Madison, cuyo TikTok es una serie repleta de videos de comida extravagantes, comenzó su viaje durante la hora del desayuno, donde “literalmente se comió” la mitad de su pastel de algodón de azúcar favorito.

“Aunque tiene pelos, el pastel de algodón de azúcar era mi favorito”, reveló, emocionada de tener su pastel, comérselo también y pasar a su segunda comida del día.

Cuando Golden Corral pasó a la hora del almuerzo, el personal, que acababa de suponer que Madison se iba, limpió accidentalmente su mesa mientras ella se levantaba para servir otra porción.

La ‘estrategia’ para que se vaya

Poco importó ya que la cadena de restaurantes permitió que continuara su fenómeno en solitario, 12x12. Sin embargo, Madison sospecha que su camarero intentó algunas tácticas sutiles para intentar hacer avanzar las cosas.

“Ella empezó a traerme toneladas y toneladas de recargas [de bebidas]. Creo que está tratando de llenarme para que me vaya”, dijo, marcando la fecha de la táctica acusada comenzando alrededor del mediodía. “Pero no voy a caer en eso. Tengo que conseguir mis 12 dólares”, dijo.

VIDEO VIRAL | Madison compartió la cuenta donde apenas gastó $12 por estar 12 horas en un buffet. (Foto: TikTok @ugh_madison)

Cuando llegaron las 4 de la tarde, el gerente de Golden Corral se acercó a Madison y le dijo que tenía que empezar a cambiar las mesas. “Le ayudé a mover la mía… y [él] me dijo que regresara a buscar mi comida… No lo podía creer. Le agradezco que me haya permitido quedarme allí durante 10 horas”, añadió Madison.

Después de la hora de cenar, finalmente terminó y dio por terminado el día alrededor de las 8:30 p.m. porque “cierran a las nueve”. Llena de comida y orgullo, la joven publicó el video el martes.

“¡Algunos [héroes] no usan capas!”, comentó un usuario. “Será mejor que consigas el valor de tu dinero, mejor amiga. Me encanta esto”, añadió otro. “¡¡Esto fue literalmente lo mejor que jamás haya existido!! ahora me pregunto si podría salirme con la mía”, intervino un tercero.

