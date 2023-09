En un mundo tan cambiante y en el que las relaciones suelen entrelazarse con las finanzas, surgen historias llamativas que van en contra de las normas establecidas. Tal es el caso de una influencer de Estados Unidos que no solo sale hombre con hombres ricos, ya que también les pregunta cuánto dinero tienen en su cuenta bancaria. Su testimonio, difundido en las redes sociales, generó opiniones divididas.

Sofia Franklyn, con más de 740 mil seguidores en Instagram y 290 mil en TikTok, sostuvo durante una charla en su podcast “Sofia with an F” que aplica una peculiar regla de oro cada vez que empieza a salir con alguien.

“No bromeo. A los tres últimos chicos con los que he salido les he pedido los datos de su cuenta bancaria en la primera cita”, afirmó la joven, quien en la actualidad tiene 31 años.

Entonces, Leo Skepi, quien era su invitado, le preguntó directamente: “¿por qué haces eso?”. Con total honestidad, ella procedió a explicar que le gusta salir con hombres que tengan dinero y, para despejar todas sus dudas, prefiere ser honesta y directa.

“Tengo un trabajo y soy muy exitosa, entonces creo que tengo todo el derecho de preguntar: ¿estamos en el mismo nivel o estoy perdiendo el tiempo?”, señaló.

Franklyn indicó también que tiene la costumbre de manejar su tiempo con mucha eficiencia, por lo que no se le hace raro “preguntar por algo así en la primera cita”.

El relato de la estadounidense, como era de esperarse, generó un acalorado debate entre los usuarios. Mientras que algunos la criticaron duramente por ser una persona que prioriza el dinero en vez de las intenciones, otros comentaron que la influencer tiene todo el derecho de ser exigente a la hora de ligar.

“El dinero no es sinónimo de éxito”; “¡No hay que perder el tiempo con hombres que no pueden pagar!”; “el equipo para hacer podcast debería ser menos accesible”; “no estoy segura de que el amor venga en forma de dólar, pero al menos eres sincera”; “la gente que tiene dinero usualmente no dice que lo tiene o busca a alguien que esté en su mismo nivel”, escribieron las personas.

¿Es importante el dinero en una relación?

La importancia del dinero en una relación es variable y depende de las personas y las circunstancias. Para algunas, la estabilidad financiera es esencial, mientras que otras valoran más la compatibilidad emocional.

En términos generales, el dinero no debería ser el único factor en una relación, y lo más importante es mantener una comunicación abierta sobre las expectativas financieras y encontrar un equilibrio que funcione para ambas partes.

La clave es construir una relación sólida basada en la confianza, el respeto y la comunicación efectiva, independientemente de la situación financiera.

Video recomendado

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)