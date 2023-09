Una influencer de Madrid, España, ha generado polémica en las redes sociales al subir una fotografía en donde se le puede ver nadando en un bufadero de Tenerife; sin embargo, lo que debía ser una publicación para inmortalizar su aventura, terminó convirtiéndose en motivo de polémica y duras críticas. ¿Por qué?

Marina Rivera Saldaña, más conocida como Marina Rivers, ha generado controversia en X, antes Twitter, por posar nadando en las aguas de la cueva de El Tancón, situada en la localidad de Santiago del Teide. El problema está en que, tal como se lo han hecho saber los internautas, se trata de un lugar que está prohibido de ingresar debido a su peligrosidad.

“La cueva de El Tancón no es una zona de baño y está prohibido. Se trata de un bufadero, una chimenea natural, en el que han muerto muchos turistas por las corrientes impredecibles y lo inaccesible que es para el equipo de rescate”, señala el medio de comunicación Diario de Avisos.

Foto: @_riverss_

Como era de esperarse, las personas le hicieron saber a la joven que comete un error no solo al exponer su vida, sino también al incitar con su publicación a que otros imiten su accionar.

“El peligro es real. No es una zona de baño, esté la marea baja o no lo esté. Es un bufadero (chimenea natural) en el que ha muerto mucha gente”; “Sube la marea, no te enteras y te ahogas, pero ser influencer no es directamente proporcional a tener sentido común”; “Supongo que todo vale para la foto, incluso bañarte en un sitio prohibido y peligrosísimo donde ha muerto gente”, son algunos de los comentarios dejados por los usuarios.

El peligro es real. Tu vida no vale más que un post en Instagram o un vídeo para TikTok. La cueva de El Tancón NO ES UNA ZONA DE BAÑO. Esté la marea baja o no lo esté. Que quede claro esto, por favor. Es un bufadero (una chimenea natural) en el que ha muerto mucha gente. https://t.co/t2lY2FQtaN pic.twitter.com/tvw79UEtnQ — Ale Luis Rolo (@AleLuisRolo) August 19, 2021

Cabe agregar que Marina Rivers, cuyo nombre real es Marina Rivera Saldaña, es una influencer cuya popularidad se ha disparado en los últimos años. Este año, además, participó en la Velada 3 que organiza Ibai Llanos.

¿Por qué es peligroso un bufadero?

Los bufaderos son peligrosos debido a su capacidad para expulsar explosiones de agua y vapor impredecibles a altas temperaturas, creando riesgos de quemaduras, corrientes fuertes, y desestabilización del terreno circundante.

Es importante mantener una distancia segura y seguir las advertencias locales al visitar áreas con bufaderos.

Video recomendado

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)