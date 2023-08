La historia de alguien que encuentra una suma significativa de dinero en un lugar público y decide quedárselo plantea un interesante dilema. La decisión de quedarse con algo que no nos pertenece puede tener graves consecuencias. Tal es el caso de un hombre en Estados Unidos que recientemente encontró 5.000 dólares en un estacionamiento de un banco en Connecticut y optó por quedarse con el dinero. Sin embargo, esta decisión podría llevarlo un tiempo a prisión.

Robert Withington pensó que era su día de suerte cuando encontró una bolsa con unos 5.000 dólares en efectivo en el estacionamiento de un banco de Connecticut.

Pero la policía de Trumbull, Connecticut, dice que la buena suerte que tuvo el hombre de 57 años en mayo llegó en forma de miles de dólares de los impuestos de la ciudad en una bolsa de depósito marcada con la insignia del banco.

Meses después de lo que pensó que fue una mañana afortunada y lucrativa, Withington ha sido acusado de hurto en tercer grado. Se entregó el viernes después de una larga investigación, dijo la policía de Trumbull en un comunicado de prensa.

Withington sostiene que no vio nada en la bolsa de dinero que indicara que tenía dueño. Le dijo al Trumbull Times que se trataba de un caso de “quienes encuentran y se quedan”.

“No es que esto estuviera planeado”, dijo a Hearst Connecticut Media . “Todo fue en el momento y fue como si me hubiera tocado la lotería. Eso fue todo”. Y añadió: “Esto es una tontería”.

El descubrimiento tentador

El teniente de la policía de Trumbull, Brian Weir, dijo al Washington Post en un comunicado que la bolsa de dinero en efectivo “contenía numerosos documentos que identificaban al propietario del contenido como la ciudad de Trumbull” y que Withington reconoció que había tomado el dinero el 30 de mayo.

“Se quedó con la bolsa, creyendo que no tenía obligación de devolverla a su legítimo dueño”, dijo Weir. Si es declarado culpable, Withington podría enfrentar entre 1 y 5 años de prisión y una multa de 5.000 dólares, según los abogados estatales.

Withington ha dirigido un negocio de adiestramiento de perros durante años en Trumbull, a unas 20 millas al suroeste de New Haven, Connecticut. Acababa de recuperarse del covid-19 en mayo y fue a una sucursal bancaria en Quality Street la mañana del 30 de mayo, dijo Withington al Trumbull Times.

Cuando salió del banco alrededor de las 9:30 am, notó que un oficial de policía en el estacionamiento miraba su teléfono celular, recordó Withington al Times. Pero Withington vio algo más en el lote: una bolsa llena de dinero.

Al ver que no había nadie más alrededor y que el oficial no estaba prestando atención, tomó la bolsa, se la puso bajo el brazo y caminó de regreso a su auto, dijo. “Simplemente tomé el efectivo y di por terminado el día. Ni siquiera sé de quién fue porque no miré”, le dijo a Hearst. “Todo lo que vi fue dinero en efectivo”.

Pero la bolsa sí tenía dueño, dice la policía. Se notificó a las autoridades que un empleado de la Oficina de Recaudación de Impuestos de Trumbull “no pudo localizar la bolsa de depósito bancario mientras realizaba la entrega al banco durante el curso normal de las operaciones” el 30 de mayo.

“El empleado informó que había descubierto que faltaba la bolsa cuando llegó al banco”, dijo la policía en un comunicado de prensa.

Los detectives de Trumbull comenzaron una investigación de meses que incluyó entrevistas, órdenes de allanamiento y imágenes de vigilancia de esa mañana, dijo la policía. Llegaron a la conclusión de que lo que Withington llamaba suerte se debía a un costoso error de alguien.

“La bolsa de depósito bancario se había caído inadvertidamente al suelo fuera del banco, y luego fue recogida por Withington”, dijo la policía.

Withington fue interrogado por la policía y reconoció que estaba en el banco el 30 de mayo y que había recogido la bolsa con dinero en efectivo. “Si hubiera sabido que estaba equivocado desde el principio, lo habría devuelto inmediatamente”, le dijo a Hearst. “No pensé que estaba haciendo nada malo”.

Withington dijo a los medios locales que no tiene antecedentes penales y que “no buscaba problemas”. Pero sostuvo que no hizo nada malo cuando recogió miles de dólares en efectivo fuera del banco y le dijo a Hearst: “No es como si hubiera robado algo”. “Encontré dinero y ahora probablemente me va a costar dinero”, dijo.

