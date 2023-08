La historia de un hombre de origen mexicano se ha convertido en un sorprendente ejemplo de logro y desafío en la búsqueda de oportunidades en Estados Unidos. Por medio de un video, este trabajador decidió hablar abiertamente en las redes sociales sobre sus ingresos y su testimonio, además de volverse viral, generó una gran cantidad de reacciones.

El joven, que se identifica como Luis Hernández en su cuenta de TikTok, afirma que trabaja como plomero con una jornada de seis días a la semana. Por otra parte, dio a conocer que el pago que recibe es en efectivo y que labora para una pequeña empresa que coordina los turnos y envía a los empleados como en su caso.

“Tengo que llegar a las 6 donde están las camionetas del patrón, ya de ahí nos vamos a la bodega como a las 7 y ahí empieza mi día”, explicó el usuario @luishdz141, quien afirmó que suele tener jornadas que duran doce horas.

“Me dan ciertas casas y a la hora que las termine me voy. Si acabo muy temprano, me dan más, pero también si ya es muy tarde y todavía me faltan muchas, ahí paro y acaba mi día”, agregó.

¿Cuánto gana un plomero latino que trabaja en Estados Unidos?

Tras laborar seis días, Luis percibió unos 900 dólares estadounidenses; sin embargo, reveló que este dinero lo ve dos semanas después de que hiciera determinado trabajo. En otras palabras, los pagos van un poco atrasados en relación a la producción diaria.

“Ya tengo que ir a pagar alquiler, gasolina, seguro de la camioneta, el teléfono y otras cosas, además de mandar a México para seguir pagando lo que debo ahí, pero ahí la llevo”, concluyó el mexicano, quien a pesar de su situación se muestra positivo y con ganas de salir adelante.

El clip se viralizó con más de 4 millones de reproducciones y miles de usuarios acudieron a la sección de comentarios para dar su opinión sobre el caso del joven.

“Arriba colega lo importante es que tienes trabajo”; “Haz el video explicando cuánto te queda”; “muy poco para trabajar 12 horas”; “Llevas muy poco tiempo allá, no te desanimes, nadie construye un imperio en unos meses. Echándole ganas vivirás muy bien”; “el dinero rinde cuando lo mandan a México”; “los que dicen muy poco no saben nada de Estados Unidos”, escribieron las personas.

¿Cuánto es el sueldo mínimo en Estados Unidos?

El salario mínimo en Estados Unidos varía según el estado y, en algunos casos, también según el tamaño del empleador y la categoría laboral.

A nivel federal, el salario mínimo federal era de $7.25 por hora desde julio de 2009. Sin embargo, muchos estados y ciudades tienen establecido un salario mínimo más alto que el federal para reflejar mejor el costo de vida local.

Video recomendado

Si eres una de las personas que está interesada en viajar a Estados Unidos, mira AQUÍ los pasos que necesitas seguir para solicitar la visa.