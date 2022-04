Amanda es una mujer de Canadá que comparte su tiempo con los animales de su granja ubicada al norte de Kingston, ciudad histórica de Ontario; sin embargo, este lugar es el hogar de una amplia gama de criaturas “nada útiles” –como ella misma los cataloga– que se han convertido en una sensación viral en las redes sociales más populares. Esta es su historia.

“Creo que es una especie de hogar de retiro para animales con los que la gente ya no quiere tener nada que ver”, señala Amanda –quien prefirió no mencionar su apellido– en una entrevista ofrecida a CTV News Toronto sobre su granja de animales que acumula 4 millones de seguidores en TikTok y casi 500 mil en Instagram.

“No somos un santuario o refugio o algo por el estilo, esta es simplemente nuestra vida”, añadió la propietaria de The Useless Farm al contar que fueron las “locuras diarias” de las que es testigo al manejar este espacio lo que la motivó a incursionar en la Internet, sin imaginar que terminarían volviéndose todo un éxito.

‘Karen’, la emú enfadada

Uno de los personajes más famosos de los videos virales de la mencionada granja de animales es ‘Karen’, una emú adulto de más de 2 metros de alto que alborota las redes sociales por su “descaro” y continuos intentos de atacar a Amanda. “[Ella] me odia con cada fibra de su ser. Se toma muy en serio su trabajo de pisotear mi vida”, agregó.

Si bien señala que a menudo repele sus arremetidas, no siempre tiene tanta suerte. “Ella definitivamente me dio unas buenas patadas en más de una ocasión, me dejó moretones”, precisó; sin embargo, los fanáticos de este dúo no tan dinámico siguen creciendo pese a la mala actitud del ave estrutioniforme a la que ama más de lo que ella la odia.

“‘Karen’ es mi alma gemela”, acota Amanda, al tiempo que dice que no está segura de que alguien más pueda aguantar la forma de ser tan temperamental de su emplumada amiga. Pero además del emú, su granja tiene como habitantes a otras celebridades igual de peculiares como la alpaca ‘Michael’, el burro miniatura ‘Doug’ y el gallo ‘Brad’.

Más que un trabajo, un pasatiempo

Este ecléctico grupo de animales mantiene entretenida a Amanda a diario y eso es lo que ella intenta reflejar en las redes sociales con sus hilarantes publicaciones. “Hay tanto sin sentido y cosas divertidas que ocurren todos los días que me hacen desternillar de risa todo el tiempo y simplemente quiero compartir aquello con todos”, precisó.

Ahora, ella trata de balancear el manejar una exitosa cuenta en redes sociales a la par de su trabajo de tiempo completo, mientras mantiene la granja y cuida de sus dos hijos. Al ser consultada de cómo logra todo eso, ella responde que con apenas “unos sólidos 46 minutos de sueño cada noche”, pero que está feliz de lo que tiene y lo que hace.