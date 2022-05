Algunas personas pueden pasar décadas buscando su vocación, ¿pero te imaginas encontrarla en una etapa tan temprana de tu vida que acabas formando parte de una compañía por 84 años? Esta es la inspiradora historia de Walter Orthmann, un oficinista de Brasil que recientemente inscribió su nombre en el Libro Guinness de récords mundiales por la permanencia más larga en la misma empresa, todo mientras cumplía los 100 años.

De acuerdo a USA Today, citando el reporte de la página oficial del Guinness World Records, Orthmann nació en el pequeño pueblo de Brusque el 19 de abril de 1922 y, cuando cumplió 15 años, se propuso obtener un empleo para ayudar a su familia con sus problemas financieros. Debido a su gran dominio del alemán, fue contratado como asistente de embarque para la empresa textil Industrias Renaux S.A., ahora conocida como ReneauxView, el 17 de enero de 1938.

Poco después, fue ascendido a un puesto en ventas y luego se convirtió en gerente de ventas, cargo que ha ocupado desde entonces. Ahora, Walter Orthmann ha estado en dicha empresa durante más de 84 años, verificado el 6 de enero, lo que le otorgó el récord mundial Guinness por la carrera más larga en la misma empresa. Calificándolo como su “logro más orgulloso”, el oficinista dijo que lo que lo empujó a hacer historia fue centrarse en el presente.

“No planeo mucho, ni me preocupo mucho por el mañana. Lo único que me importa es que mañana será otro día en el que despertaré, me levantaré, haré ejercicio e iré a trabajar”, dijo el centenario trabajador en un comunicado. “Necesitas ocuparte del presente, no del pasado ni del futuro. Aquí y ahora es lo que cuenta”, añadió, al tiempo que dijo que la mejor parte de tener un trabajo es que te da un sentido de propósito, compromiso y rutina.

Un consejo para las generaciones venideras

Walter Orthmann comenzó a viajar por Brasil por su trabajo en la década de 1950 y dijo que se enamoró de estar en movimiento y establecer buenas relaciones con los clientes. La semana pasada, celebró su fiesta de cumpleaños número 100 con compañeros de trabajo, amigos y familiares. El libro Guinness de récords mundiales precisó que actualmente el veterano colaborador goza de buena salud “con excelente claridad mental y memoria”.

Asimismo, recalca que la oficina es su lugar favorito para estar y su consejo para lograr la misma longevidad que él tiene es trabajar para una buena empresa donde las personas se sientan motivadas. “Cuando hacemos lo que nos gusta, no vemos pasar el tiempo”, reflexionó el actual poseedor del récord Guinness, quien en 2019 había roto su propia marca por trabajar en el mismo lugar por 81 años y 85 días. Conoce más sobre su historia en el siguiente video viral de YouTube de Inside Edition.