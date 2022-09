La edad no es un impedimento para cumplir sueños y una clara muestra de ello lo está dando Alma Salazar, una mujer de 57 años que destaca como arquera de fútbol en Guatemala. Su historia se volvió viral en las redes e inspiró a miles de usuarios.

Alma Aracely Salazar tiene 57 años, pero cuando está bajo los tres palos no repara en ello. Sale a ‘achicar’ jugadas de gol, a dar indicaciones a sus compañeras y a realizar espectaculares ‘voladas’. De ahí el mote que le hizo conocida en Guatemala: “la abuelita voladora”.

Pese a que esas intervenciones pueden provocar alguna lesión en los arqueros de fútbol, Alma asegura que la experiencia le ha enseñado algunas técnicas de caída.

“(con) cada tirada que yo me doy, mi cuerpo ya sabe cómo caer. Fácilmente no me voy a lastimar”, declaró a Telemundo.

Alma es originaria de Tejar, perteneciente al departamento de Chimaltenango, y a los 17 años empezó a jugar fútbol. Sin embargo, tuvo que dejar este deporte que tanto ama por dos años, debido a que su hijo se encontraba en grave estado de salud.

“El fútbol me ha apoyado bastante”

El hijo de Alma Salazar murió a temprana edad, pero la mujer encontró en el fútbol a su fortaleza. “Cuando él (mi hijo) falleció, yo regresé otra vez a las canchas y eso me ha apoyado bastante”, refirió.

Desde hace años, Alma juega fútbol sala en la Liga Nacional de Fútbol Femenino y su actual equipo es el K’rioK’s, donde ella es la máxima referente, según precisa AS. Según afirmó, dejará de jugar fútbol hasta que le den las fuerzas.

Alma Salazar juega en el K’rioK’s, un equipo que compite en la Liga Nacional de Fútbol Femenino. (Foto: JOHAN ORDONEZ /AFP).

Sus ídolos máximos son el exportero español Íker Casillas y el italiano Gianluigi Buffon, que aún a sus 44 años sigue jugando fútbol profesional en la Serie B de su país.

Además de jugar fútbol sala, Alma Salazar vende juguetes en un mercado de su localidad, según apunta Pulzo. Tras conocerse su historia, miles de usuarios destacaron su empuje y se mostraron inspirados.

