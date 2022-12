Descorazonador. Se acerca la Navidad y los niños de todo el mundo ya han empezado a preparar su carta a Papá Noel o a los Reyes Magos. Los más pequeños suelen usar las misivas para pedir regalos, pero hay muchos otros que más allá de los obsequios tienen otro tipo de deseos para estas fiestas. Ese ha sido el caso de un niño en España que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Hace unos días se conoció el caso de un menor de once años en España que usó una carta para pedirle algo un tanto fuera de lo común a los Reyes Magos por Navidad, que no tenía nada que ver con ninguna clase de juguete o dispositivo: le pidió amistad y compañerismo en su nuevo colegio.

La carta viral a los Reyes Magos

Según información de La Vanguardia, se trata de Fanny María Alba, quien publicó a través de Twitter la carta del pequeño a los Reyes Magos. Su intención era revelar el calvario que estaba viviendo su hijo.

Carta a los Reyes Magos de un niño de 11 años que está sufriendo Bullying. La escribió en su colegio. Los pajes del ayuntamiento las recogen... El no quería entregarla porque sabe que la tirarán. A escondidas la trajo a casa. La publico en partes. pic.twitter.com/zRIAxC97Ua — Imagine - No violencia (@FannyMariaAlba1) December 15, 2022

Es común que los niños por éstas fechas escriban sus deseos de regalos para Navidad. Pero el caso de este niño es distinto. Él no pidió presentes, sino que prefería que no le hagan bullying en su escuela.

La carta del niño

“Carta a los Reyes Magos de un niño de 11 años que está sufriendo bullying. La escribió en su colegio. Los pajes del ayuntamiento las recogían... El no quería entregarla porque sabía que la tirarían. A escondidas la trajo a casa. La publico en partes”, empieza explicando la cuenta de Twitter de Fanny mientras añade que “Dice… No quiero nada material... Pide amistad, comprensión y entendimiento. Ya en esa época los insultos eran muy intensos y manifestaba no querer ir al colegio de forma reiterada. Comparaba con los niños, maestros de su otro colegio y no entendía por qué tanto desprecio continuo”.

Los "conflictos con el nuevo", él se sentía el nuevo después de un año en el colegio dice que intenta adaptarse... Y termina diciendo en toda esta carta "es mi deseo-regalo". Esta carta se escribe en su colegio, nadie la lee, es importante para el y la trae a casa. @Pilar_Alegria pic.twitter.com/vTnkMlIKCQ — Imagine - No violencia (@FannyMariaAlba1) December 15, 2022

No solo eso, en la carta, el niño de once años cuenta que se sigue sintiendo como el nuevo de la clase y después de un año solo quiere intentar adaptarse. Unas palabras que se escribieron en su colegio pero que nadie las leyó, así que el pequeño se las llevó a casa porque era importante para él.

Una carta que ha conmovido a miles en Twitter y que ha generado cientos de reacciones: “Si un colegio no ayuda a sus alumnos, que los alumnos se vayan de ahí, no hay más dudas”, “Es difícil controlar todo el bullying que hay todos los años en algún colegio y no se toman las medidas que se deben tomar porque no saben o porque no tienen los recursos” o“La importancia de una legislación de protección entre iguales o pares”, han sido algunas de las reacciones más populares.

