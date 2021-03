Viral de YouTube | Nada fuera de lo común esperaba la familia de Shanya Robinson-Owens, una estudiante de 17 años del último año de una escuela en Philadelphia, Estados Unidos, cuando, al igual que otros jóvenes, empezó a enviar solicitudes a las universidades para ver si la aceptaban en alguna.

La sorpresa vino en noviembre pasado cuando empezaron a recibir las respuestas a las solicitudes. Más de 20 universidades la aceptaron y no solo eso: recibió ofertas por más de un millón de dólares en becas de estudio. El sueño de todo estudiante en Estados Unidos se había hecho realidad para Shanya.

La estudiante de 17 años de edad que asiste a la George Washington Carver High School y se graduará el próximo mes de junio, no cabía de la emoción. “No esperaba recibir esto, sabía de las becas, pero no esperaba que fuera tanto, en absoluto”, dijo visiblemente emocionada a la cadena de noticias CNN.

Cuando comenzaron a llegar las respuestas positivas de las universidades, la familia de Shanya empezó a contar todas las ofertas de becas de estudio que recibía. Tras el inesperado éxito, tuvieron una idea, crearon el hashtag #KeepingUpWithNya para que la gente siga su progreso en las redes sociales.

Algunas de las universidades que han aceptado la solicitud de Shanya son La Salle University (Pennsylvania), Temple University (Pennsylvania), Moravian College de Bethlehem (Pennsylvania), la Universidad Lincoln de Jefferson City (Missouri) y la Universidad Cabrini de Radnor (Pennsylvania).

“Estaba emocionada. Estaba como: ‘bueno ¿qué hago ahora?’“, dijo Christine, la tía de Shanya, al medio CBS3. “Sabíamos que iba a hacer algo grande, porque siempre ha sido una gran estudiante, pero no sabíamos que iba a superar el millón de dólares, que es un logro enorme”, comentó la tía de Shanya.

Shanya Robinson-Owens ha sido aceptada en 20 universidades de Estados Unidos. (Foto: Captura 6abc Philadelphia)

Aún no decide a qué universidad irá

Como a la inmensa mayoría de estudiantes en los Estados Unidos, a Shanya le ha tocado estudiar a distancia debido a medidas restrictivas adoptadas ante la pandemia de la COVID-19. Pero eso no ha mermado su rendimiento estudiantil, todo lo contrario, Shanya ha mantenido sus calificaciones.

Shanya no ha decidido aún a qué universidad asistirá, se está tomando su tiempo. Espera entrar a la carrera de Psicología, aunque sus asignaturas favoritas son la Química y Física. También le llama bastante la atención el Periodismo y ha colaborado para el sitio web de noticias de su escuela.

Se inclina por alguna carrera donde pueda “ayudar a la gente”. “Me gusta mucho ayudar a la gente. Lo hago a diario, de hecho”, dijo a CBS.

Actualmente está evaluando las universidades y aún no ha tomado la decisión de a dónde ir. Dijo a la CNN que quiere evaluar sus opciones con detenimiento. Y para ello tiene aún tiempo suficiente porque comenzaría en septiembre.

“No quiero enfocarme en el dinero y que luego no me guste la universidad y no termine”, dijo Shanya Robinson-Owens. Por otra parte, su tía contó que en las redes sociales han recibido cientos de comentarios y felicitaciones sobre la noticia de Shanya. “Estamos muy orgullosos de ella”, señaló.