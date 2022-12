“Un milagro en el Día de Acción de Gracias”, así fue calificado el suceso que terminó con un final feliz. Un hombre que en un inicio había sido reportado como desaparecido en un crucero de la empresa Carnival fue hallado con vida 20 horas después por la Guardia Costera de los Estados Unidos en las aguas del Golfo de México. El increíble relato del pasajero de cómo sobrevivió nadando en un mar infestado de tiburones que lo acechaban es video viral en las redes sociales.

James Michael Grimes tuvo una charla el viernes en el programa Good Morning America, donde describió la angustiosa experiencia de la semana pasada en el Golfo de México. El pasajero del crucero admitió que había estado bebiendo el día de la caída, aunque no recuerda cuántas copas se había tomado. Recuerda haber libado unos cuantos trago y haber ganado uno en un concurso de air guitar.

El joven de 28 años le dijo a un familiar que iba al baño y esa fue la última vez que alguien lo vio. No recuerda haber ido al baño, caerse del barco o caer al agua. Lo primero que recuerda es que estaba en el océano sin ningún barco a la vista. En realidad, se desmayó en el agua después de la caída.

James estaba flotando en el agua en un área conocida por ser una zona de alimentación de tiburones, y parece que se encontró con al menos uno. Eventualmente, vio un carguero y nadó con la poca energía que le quedaba... dirigiéndose hacia la nave. Cuando un helicóptero de la Guardia Costera lo sacó del agua, lo primero que hizo fue advertir a uno de los militares que estaba desnudo.

El video viral del sobreviviente

El rescate de James

Tras el rescate, el pasajero fue llevado con el personal médico de emergencia que lo estaba esperando en el Aeropuerto New Orleans Lakefront, informó el jueves a CNN el suboficial de la Guardia Costera, Ryan Graves.

La Guardia Costera recibió una llamada del crucero alrededor de las 2:30 pm del jueves. Varios grupos comenzaron a buscar al pasajero por aire y mar hasta que la tripulación de un helicóptero MH-60 Jayhawk detectó a una persona en el agua y consiguieron rescatarla y subirla a la aeronave.

Los rescatistas no han podido determinar cuánto tiempo estuvo en el agua, dijo Graves al programa de CNN “This Morning”. Se estima que fueron unas 15 horas. Si fue así, es “el tiempo más largo del que he oído hablar y solo uno de esos milagros de Acción de Gracias”.

Nadie lo vio caer

El crucero había zarpado del puerto de Nueva Orleans el miércoles, con destino a una escala en Cozumel, México. Nadie vio al hombre caer al mar, por lo que no está claro por el momento de qué forma terminó en el agua.

Según un comunicado del portavoz de Carnival, Matt Lupoli, obtenido por CNN, su hermana había sido la última persona en verlo. Él estaba en un bar a bordo del barco la noche del miércoles. Alrededor de las 11:00 pm el hombre salió del bar para ir al baño, pero nunca regresó al camarote esa noche. Al mediodía del jueves la hermana lo reportó como desaparecido.

Según el portavoz de la compañía, tras verificarse que el pasajero no aparecía, el barco “volvió sobre su ruta para apoyar la búsqueda y el rescate” y avisaron a la Guardia Costera.

Imagen de la Guardia Costera de EE.UU. (Foto: YouTube | Good Morning America)

Otro pasajero que viaja a bordo del crucero contó a CNN que miembros del personal del barco empezaron a buscar al hombre el jueves. Por los altavoces llamaban insistentemente al pasajero y “la seguridad comenzaba a buscar en el barco con una foto del desaparecido en sus teléfonos”.

Inicialmente no se informó nada a los pasajeros del crucero, dijo CNN. Una vez que el barco tuvo que regresar, se anunció que el crucero retrasaría su llegada al puerto de Cozumel. Más tarde, la noche del jueves, tras haber encontrado al pasajero, se informó sobre el incidente, por lo el viaje se reanudó.

Milagros de Acción de Gracias

“Mostraba signos de hipotermia, shock, deshidratación”, pero podía caminar y comunicarse, afirmó Seth Gross, coordinador de búsqueda y rescate de la USCG. “Él “realmente no dio una indicación clara de por qué se cayó por la borda o a qué hora específicamente”, agregó.

Los rescatistas no han podido determinar exactamente cuánto tiempo estuvo en el agua, dijo Gross a “CNN This Morning”, pero podrían haber sido más de 20 horas. Si fue tan largo, es “el más largo del que he oído hablar, y solo uno de esos milagros de Acción de Gracias”, dijo.

Según Gross, en sus 17 años de carrera, “este caso no se parece a nada que yo haya presenciado”. “Creo que echa por tierra la norma, la normalidad, y demuestra que la voluntad de vivir es algo que hay que tener en cuenta en todos los casos de búsqueda y rescate”.

