Cuando compras una novela esperas una historia apasionante. Esto es seguramente lo que pensó una usuaria de Twitter cuando decidió adquirir un ejemplar de segunda mano de Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Sin embargo, el libro tenía una historia aún mejor reservada para ella. La historia es viral en las redes sociales.

Como explica la misma tuitera @datenshiburu en su publicación viral, abrió el libro de forma aleatoria y se topó con una página que no pertenecía al mismo. Era un mensaje del año 2008 escrita a mano por una mujer que refleja pensamientos internos muy profundos.

Un mensaje “muy especial”

“Hoy he ido al Rastro. De casualidad, he abierto un libro por una página aleatoria y me he encontrado con una nota muy especial”, ha escrito en su cuenta de Twitter adjuntando una foto del libro y del escrito en cuestión.

“Tengo casi 57 años y tengo que reconocer que existe la amistas y el amor, pero no para mí. Desde ahora en adelante trataré de ser feliz con las pequeñas cosas de la vida y sin contar con nadie. Tengo que hacer cosas sola, la primer, ir al cine y otras muchas. Y cuando las vaya consiguiendo las apuntaré en esta libreta. Buscar la felicidad en la música, la lectura, los paseos, etc”, se lee en la nota.

Este mensaje se ha vuelto viral en Twitter, como indican las más de 800.000 vistas que tiene el tuit hasta el momento, además de los más de 16.000 ‘me gusta’ y más de 2.300 retuits.

hoy he ido al rastro, de casualidad he abierto un libro por una página aleatoria y me he encontrado con una nota muy especial 🎐 pic.twitter.com/NvTpSMhJRx — ʚ♡⃛ɞ pau (@datenshiburu) January 22, 2023

“Espero que piense diferente”

Los pensamientos de esta mujer han hecho reflexionar a muchos usuarios, como se plasma en los comentarios del tuit. “Estuve varios minutos pensando qué poner, porque es tristísima, pero a la vez me pone contenta que decidiera escribir sobre las cositas q iba a hacer para ser feliz y apreciar la vida... yo solo espero q le vaya genial y piense diferente sobre la amistad y el amor”, escribe la autora del tuit en una de las respuestas.

“En el momento q dice q el amor existe y no para ella... Y literalmente después empieza a escribir sobre cosas que quiere hacer por su cuenta y etc, ahí mismo está trabajando el amor más bonito y verdadero, q es el propio”, escribió una usuaria.

“Todos los libros de segunda mano cuentan dos historias, la que escribió el autor y la de quien lo leyó antes que nosotros. En este caso es mucho más explícito aún”, comentó otro usuario.

