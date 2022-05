Tess Christine es una youtuber de Estados Unidos que, tras ser diagnosticada con cáncer, empezó a utilizar sus redes sociales para contar su historia y generar conciencia sobre esta enfermedad.

Todo empezó cuando, semanas atrás, la influencer, que es conocida por ser una gurú de belleza y bastante activa en Internet, dejó de publicar videos en su cuenta de YouTube. Cuando volvió a hacerlo, difundió un clip llamado “Actualización de vida | Cáncer de seno”, lo que tomó por sorpresa a sus seguidores.

“¡Hola soy yo! Los extrañé. Una pequeña actualización de mi vida es necesaria. Cáncer de mama: algo que a los 30 años no pensé que enfrentaría”, escribió en aquel entonces la influencer en sus redes sociales.

Según el medio estadounidense Today, la youtuber se encontraba amamantando a su hijo Theo de 10 meses cuando descubrió un bulto en su seno izquierdo. En ese momento decidió no tomarle mucha importancia; sin embargo, cuando inició su siguiente ciclo menstrual, Christine sintió un intenso dolor en esa área del pecho. Rápidamente, agendó una cita con su médico.

El doctor le dijo que se trataba de un quiste, pero Tess no se sentía tranquila. “Todavía tenía esta sensación desgarradora de que algo andaba mal y seguía pensando lo peor. Y tal vez eso fue porque tenía a Theo, y yo estaba como, ‘Oh, Dios mío, no puedo tener cáncer. Tengo este nuevo bebé que me necesita’”, señaló.

Entonces, la influencer que es propietaria de una empresa de ropa llamada Backyard Roses, pidió que le examinaran el bulto y se hizo una mamografía y una ecografía, seguidas de una biopsia.

“Voy a estar bien, y estoy muy agradecida por eso”

Posteriormente, le informaron que tenía un tumor maligno y le diagnosticaron carcinoma ductal invasivo, el tipo más común de cáncer de mama.

Tras el diagnóstico, Tess se sometió a una mastectomía doble y una reconstrucción parcial, y se someterá a una cirugía reconstructiva adicional más adelante. Ahora, Christine está esperando los próximos pasos para el tratamiento de su oncólogo. Afortunadamente, su pronóstico es alentador.

“Esto es algo que es curable para mí, y fue la mejor noticia que pude haber obtenido de todo esto... Voy a estar bien, y estoy muy agradecida por eso”, dijo. “Estoy en camino de volver a estar completamente saludable, lo cual es increíble”.

En una publicación de Instagram, la mujer de 30 años explicó por qué se sintió obligada a compartir su historia.

“No fue algo natural el traerlo a las redes sociales, ya que es probablemente uno de los temas más personales que compartiré con ustedes, pero sentí que crear conciencia en la mayoría de las mujeres que me siguen es muy importante. Al hacerlo, también espero que si usted o un ser querido está pasando por algo similar, se sienta menos solo”, escribió.

Qué es el carcinoma ductal invasivo

El carcinoma ductal invasivo (IDC) es el tipo más común de cáncer de seno. Aproximadamente 8 de 10 cánceres de seno son carcinomas ductales invasivos (o infiltrantes), señala el portal cancer.org.

El IDC comienza en las células que revisten un conducto de leche en el seno. A partir de ahí, el cáncer invade la pared del conducto, y crece en los tejidos mamarios cercanos. En este punto puede tener la capacidad de propagarse (hacer metástasis) hacia otras partes del cuerpo a través del sistema linfático y el torrente sanguíneo.

Aproximadamente 1 de cada 10 cánceres de seno invasivos es carcinoma lobulillar invasivo (ILC).

El ILC comienza en las glándulas productoras de leche (lobulillos). Al igual que el IDC, se puede propagar (hacer metástasis) a otras partes del cuerpo. El carcinoma lobulillar invasivo puede ser más difícil de detectar en un examen físico y por un estudio por imágenes, como mamograma, que el carcinoma ductal invasivo. Y en comparación con otros tipos de carcinoma invasivo, aproximadamente 1 de cada 5 mujeres con ILC pudiera tener cáncer en ambos senos.