Existen historias reales que parecen ser sacadas de una película de Hollywood. Una de ellas está conquistando las redes sociales. En la ciudad de Bradford (Inglaterra), una biblioteca no cobró las multas de más de 3 mil dólares, luego de que una familia tardó 76 años en devolver un libro.

Charlie Studdy se encontró con “This Way To The Tomb”, una obra de Ronald Duncan, mientras ordenaba algunos espacios dentro de su casa. Al revisar las hojas, él descubrió que debía regresar el 17 de julio de 1946.

Según detalló Newsweek, el hombre cree que el libro fue tomado prestado por su difunta madre, Eileen Hoyle, cuando regresó a su hogar de la universidad. Studdy comentó que su progenitora era “una ávida lectora”.

“Hasta donde yo sé, no estaba en un grupo de teatro universitario, pero era una lectora muy amplia y entusiasta, por lo que no sorprende que tuviera una copia. A mi madre le encantaron los libros durante toda su vida. Fue una ávida lectora hasta el final”, explicó Charlie.

La verdad detrás de la decisión de la biblioteca

De inmediato, Studdy se puso en contacto con la Biblioteca Kingsley y Estudios Locales para realizar la devolución y el personal observó de que si le cobraban la tarifa actual por el retraso, le costaría la increíble cantidad de 4 mil 350 dólares. Sin embargo, las autoridades decidieron renunciar a las multas.

Libro fue encontrado tras siete décadas y regresó a una biblioteca. (Imagen referencial: Pixabay)

“Obviamente, no le cobraríamos al Sr. Studdy por el libro atrasado de su madre, y los lectores pueden estar seguros de que nunca le cobraríamos más de lo que vale el libro, ¡sin importar lo tarde que sea!”, explicó la concejala Sarah Ferriby del Consejo de Bradford a Zenger News.

En ese sentido, Sarah agregó que “preferiríamos recuperar los libros y los clientes siempre que sea posible. Nuestro Servicio de Bibliotecas está celebrando su 150 aniversario este año, por lo que es notable que este libro haya estado en préstamo durante más de la mitad de ese tiempo”.

















