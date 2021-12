Walmart se encuentra en el ojo de la tormenta: una estadounidense denunció públicamente que la conocida cadena de supermercados ofrece ropa de talla “vaca” para mujeres. Este hecho desató numerosas críticas e indignación en las redes sociales.

La polémica comenzó cuando G’Nadine Grant, de Florida, visitó la plataforma digital de Walmart para comprarse en línea artículos acorde a la temporada navideña. Todo marchaba bien hasta que la mujer escribió en la barra de búsquedas del portal “mujeres suéteres navideños feos de talla grande”.

Segundos después, Grant se sintió indignada al percatarse que en la tienda virtual las tallas se enumeraban en 3x, 4x, 2xxl y “cow”, cuyo significado en español es “vaca”. “Estoy muy enojada. Obviamente, estos son para personas más grandes, y te refieres a las personas más grandes como ‘vacas’ ”, expresó la mujer a NBC Miami.

Walmar no respondió el llamado de Grant

Frente a esta situación, G’Nadine Grant levantó el teléfono y llamó a la oficina corporativa de la empresa, pero no recibió respuesta alguna. “Esto no es realmente un problema de servicio al cliente. Este es un problema de la oficina corporativa que Walmart permitiría que algo como esto se publicara en su sitio web. Así que no se hizo nada”, sostuvo.

Trabajadores de Walmart rompen su silencio

La NBC 6 se comunicó con Walmart el pasado martes por la noche para obtener una declaración y un portavoz declaró que “esto ciertamente no está bien y estamos trabajando para determinar qué está sucediendo ahora”.

Por su parte, Carrie McKnight, del departamento de comercio electrónico de Walmart, indicó que “en este caso, el cliente había buscado un suéter navideño feo de vaca de talla grande. Y así fue como llegó esa palabra (...) De ninguna manera es un descriptor de una talla. Es solo un suéter. Un suéter de vaca que alguien había buscado antes”.