Toda buena acción tiene su recompensa, así pase mucho tiempo. Lo fundamental es que la iniciativa de apoyar sea de corazón, sin esperar nada a cambio, porque lo único que importa recibir es la satisfacción de que el otro estará mejor gracias a la ayuda que se le ofreció. Precisamente, de esto trata la siguiente historia que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Muchas veces el futuro guarda a esos solidarios un regalo especial, aunque deban pasar muchos años para que ocurra. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con Juliette Lamour, una joven canadiense quien a los 5 años de edad, en 2010, rompió su alcancía para donar sus pocos ahorros a Haití, país que acaba de sufrir un terremoto de magnitud 7,0 que generó una verdadera catástrofe en la isla caribeña.

Hoy en día, 13 años después de aquel suceso, siendo Juliette ya mayor de edad, la vida y la suerte le guardaron una gran recompensa. Nunca se sabrá si se tratará algo del destino, por haber sido tan solidaria en aquella oportunidad, pero lo cierto es que el destino le recompensó su generoso acto.

Todo lo que das, vuelve

Juliette recientemente ganó 48.000.0000 de dólares canadienses (35.000.000 de dólares estadounidenses) en una lotería, siendo este el primer boleto que compró en su vida luego de que su abuelo se lo sugiriera para celebrar su cumpleaños 18, según informó Daily Mail. Nadie en su familia podía creer lo que le acababa de ocurrir a esta joven.

“Acabo de cumplir 18 años y mi abuelo me sugirió que comprara un boleto de lotería por diversión. Cuando fui a la tienda, no estaba segura de qué pedir porque nunca antes había comprado un boleto, así que llamé a mi papá, quien me dijo que comprara un LOTTO 6-49 Quick Pick. ¡Todavía no puedo creer que gané el premio mayor de Gold Ball en mi primer boleto de lotería!”, dijo a Global News.

Este dinero que le cayó del cielo le servirá a Juliette para darse algunas comodidades en su vida y también para pagar sus estudios de Medicina, sin quedar con deudas posteriores.

El video viral de la premiación de Juliette

La adolescente de 18 años acaba de ganar 48 millones de dólares canadienses (US$35,8 millones), convirtiéndose en la canadiense más joven en ganar un premio tan grande.

