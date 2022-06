Una cancha de ‘fulbito’ fue escenario de este hecho insólito en Argentina. En el momento que dos equipos se disponían a jugar, recibieron la visita inesperada de un desconocido con ropa deportiva. Él pidió que le permitieran jugar con ellos, con el objetivo de ocultar una infidelidad y así salvar su relación. La historia se dio a conocer en TikTok y se volvió viral.

De un tiempo a esta parte, las “pichangas” han estado en el ojo de la tormenta por la desconfianza que existe en las parejas de los jugadores. En Argentina, dos equipos se disponían a jugar en un campo deportivo de Mar de Plata, según indica La Nación y las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad.

Un joven recurrió a un grupo de desconocidos para salvar su relación: les pidió jugar fútbol con ellos y de esta manera su novia no sospeche su infidelidad. (Foto referencial: Pixabay).

Previo al inicio del partido, sin embargo, un hecho curioso los desconcertó “Estábamos peloteando antes de jugar a la pelota, y vemos que había un flaco en el alambrado, mirando y vestido de fútbol”, narró el usuario @nherq1, que hizo públicas en TikTok.

Los jugadores, que son compañeros del trabajo del usuario, empezaron a preguntarse si conocían al visitante, pero ninguno dio razón. En ese momento, el infiltrado comenzó tratar de hablarles a los que estaban cerca de él.

“Pasa un compañero y le dice ‘necesito jugar este partido’. No mires para allá, pero esa que está ahí es mi novia. Me iba a ir a ver con una mina, le dije que me iba a jugar a la pelota y me dijo ‘te acompaño’”, prosiguió el usuario.

“Le dije: ‘dale’ y me agarré el bolso, me puse la ropa y me vine a una cancha de fútbol y tengo que jugar”, fue la respuesta del sujeto a su pareja, de acuerdo con la narración.

“Me dicen ‘Beto’”

A juzgar por el relato, el sujeto estaba ocultando una infidelidad y necesitaba salvar su relación a toda costa, por lo que acudió a la cancha más cercana con botines y otros implementos deportivos. Pero había un gran problema, ninguno de los presentes en el gramado lo conocía.

El tiktoker le sugirió entonces disimular ser amigo del grupo. “Y yo le dije, tenés que parecer que sos amigo”, indicó en el clip, mientras no dejaba de reír.

“Me dicen Beto”, respondió el presunto infiel, que, debido a que eran 11 jugadores, tuvo que alternar para jugar 5vs5.

La reacción de los usuarios

El video se publicó a mediados de este mes y superó los 3 millones de reproducciones en TikTok. Además, los usuarios de la red de moda no desaprovecharon la oportunidad para dejar todo tipo de comentarios.

“Esos héroes están en extinción. Un capo, papá”, bromeó un usuario. “Desde ese día, Beto se reunió todos los días con sus nuevos amigos”, escribió otro seguidor.

Síguenos en nuestras redes sociales: