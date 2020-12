Rain Gordon es una mujer de 24 años que vive en Rusia y que ha impactado bastante en Internet debido a que se casó con un maletín por sentir atracción sexual. Su historia dio la vuelta al mundo, volviéndose viral.

En diálogo con The Mirror, la joven, que es una profesora de guardería, sostuvo que su fascinación por los objetos comenzó a los 8 años. “Desde mi niñez creí que un alma está incrustada en los objetos, así como en todo lo que nos rodea. Creo en el animismo, que significa que hay vida en todo”, contó. Ella, durante su infancia y adolescencia, se enamoró de lugares como el nuevo centro comercial que se abrió en su ciudad. Como sabía que estaba mal, no se lo dijo a nadie.

Rain Gordon sí ha tenido relaciones sentimentales con hombres; sin embargo, prefiere a los objetos. En 2015 ‘conoció’ a su ‘esposo’. Nos referimos a su maletín, a quien bautizó como Gideon. Lo compró en una ferretería como accesorio para una sesión de fotos.

“No tenía idea de que terminaríamos juntos. Admiré cómo se veía, pero no pensé en nada más. Pero luego me empezó a gustar Gideon por más que eso. Poco a poco me di cuenta de que estaba empezando a enamorarme. Quería mirarlo durante horas y sentir su presencia. Después de unos meses más en noviembre (de 2015) comenzó la relación”, manifestó, según la citada fuente.

“Compartimos nuestro primer abrazo y beso, y pasamos más tiempo juntos por las tardes y noches. Podríamos tener conversaciones filosóficas durante tres o cuatro horas. Nuestra conexión espiritual y comunicación se muestra telepáticamente. Lo escucho, y él me escucha, pero desde afuera parece un monólogo. Gideon es más que un socio para mí. Es un esposo, un amigo y un mentor”, añadió.

Ella también contó que tuvo una relación con un hombre en 2017, mientras aún estaba con su maletín; sin embargo, no funcionó. “Descubrió mi adicción a los objetos y esta fue una de las razones por las que rompimos. No pude conectarme con él. Cuando me enfrenté a una elección entre él y Gideon, elegí a Gideon sin dudarlo. Siempre lo he elegido y siempre lo elegiré. Para mí, los objetos, aunque no me gusta usar esa palabra, son mejores que las personas”, indicó.

En un inicio, Rain Gordon no le comentó a nadie sobre su relación con el maletín, pero luego se animó a contarles a algunos amigos y a su hermano, quienes, asegura, fueron comprensivos. En junio de este año, luego de 5 años de estar con Gideon, ella se casó con el objeto. Incluso, de acuerdo a The Mirror, tiene anillos de bodas especiales con grabados individuales en ellos.

Si bien Rain sabe que el matrimonio no es oficial y no está legalizado, es feliz. “La boda fue en junio, pero la ceremonia la celebramos mucho más tarde en una habitación de hotel en octubre”, dijo. También señaló que un amigo los casó en línea y que otras amistades y su hermano estaban en la ceremonia.

“La gente no entiende mis sentimientos. Me han dicho que estoy enferma y que busque tratamiento”, aseguró. “Desearía que la gente fuera más comprensiva. No juzgues a la gente por algo que no entiendes. Realmente espero que algún día el tema de objectum sexuals sea más conocido en todo el mundo, para que otros como yo no se sientan tan solos”, sentenció. Su historia se volvió viral en Internet. Actualmente es muy comentada en Facebook.

