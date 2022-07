Un problema familiar que se volvió viral en las redes sociales. Aquí podrás conocer una singular historia de una mujer, aparentemente de Estados Unidos. Resulta que ella contó que se negó a ser la dama de honor de su hermana y, por eso, no fue invitada a la boda.

The Mirror informó que la chica de esta historia brindó detalles de lo sucedido en Reddit. Para ser exactos, ella lo hizo a través de la cuenta supposed_golddigger. “Yo vengo de una gran familia extendida. Incluyéndome a mí y a mi hermana, hay 24 primas y 17 primos varones”, comenzó diciendo en la mencionada plataforma.

A la mujer no le agrada la idea de ser dama de honor

“La mitad de los primos ya están casados. Cuando la primera me pidió que fuera dama de honor, me negué”, agregó. Luego la mujer explicó que, cuando asiste a una boda, quiere divertirse, comer y bailar, y que, a cambio de todo eso, da un regalo. Es por eso que no aceptó tal responsabilidad.

“No quiero gastar mi energía, tiempo y dinero en tu gran día. Y cuando me case, no tendré una fiesta nupcial ni esperaré una despedida de soltera”, aseveró. “Bueno, todos los primos entendieron, no hubo resentimientos. Y para ser honesta, con tantos primos ni siquiera fue un problema”, dijo después.

Le explicó a su hermana por qué no podía ser su dama de honor

Sin embargo, con su hermana sí llegó a tener un inconveniente, pues esta le pidió que sea su dama de honor y ella se negó. “Y lo hice con mucha delicadeza. Le dije ‘lo siento, pero con trabajo de tiempo completo, estando en las etapas finales de preparación de mi tesis e impartiendo algunas clases de verano, no sería una buena dama de honor’”, contó.

Además, en su publicación realizada en Reddit, aseguró que su hermana “es una novia total”, ya que “los vestidos que está buscando para su fiesta cuestan $ 450″. Por si fuera poco, “espera una despedida de soltera de fin de semana en Las Vegas con todas las campanas y silbatos. Y quiere que todos asistan a clases de baile” para que aprendan una coreografía.

“No tengo la energía para todo eso”, enfatizó la mujer, que a raíz de negarse a ser la dama de honor de su hermana, no fue invitada a la boda. Según sus palabras, ella le dejó en claro que si no estaba dispuesta a esforzarse para que su día sea perfecto, no merecía estar ahí. “Honestamente, no me importa”, recalcó.

The Mirror informó que muchas personas salieron en defensa de la mujer que contó todo, asegurándole que no había actuado de manera incorrecta. También hubo gente que hizo bromas por la situación que le tocó pasar.

¿Qué significa “viral”?

La Real Academia Española informa que es dicho de un mensaje o de un contenido que se difunde con gran rapidez en las redes sociales a través de Internet.

¿Qué se necesita para crear un contenido viral?

El contenido viral tiene que ver con el impacto. Esto se llama “cartografía cultural”, según Dao Nguyen, editor de BuzzFeed. Cuando BuzzFeed, maestro de la viralidad, crea contenido, no se enfoca en el tema o formato (un video de un gato, publicaciones de lista, un cuestionario, etc.), recalca blog.uvirtual.org.

