Sonali Chandra tiene 35 años y hoy en día enfrenta una presión social por sus convicciones religiosas, pues no piensa mantener relaciones sexuales antes del matrimonio. “Necesito un anillo en mi dedo antes de perder la virginidad”, reveló la mujer, natural de la India. Esta es su historia viral que ya remeció el mundo de las redes sociales.

Conservar el himen intacto hasta casarse es importante en territorio indio, porque se asocia a la pureza espiritual de la novia. Partiendo de dicha premisa, se volvió tendencia el impactante relato de Sonali, quien planea continuar “defendiendo los valores tradicionales del país donde se criaron mis padres”.

En diálogo con Insider, Chandra confesó que “el sexo antes del matrimonio es un tabú en la India”. Por esta razón, “mi mamá y mi papá nunca hablaron sobre sexo cuando yo era niña. A mi hermana y a mí nos encantaba ver películas de Bollywood en la década de 1990 y principios de la de 2000. Las películas no mostraban a una pareja besándose, pero a los actores se les permitía tomarse de la mano”.

Las mujeres indias suelen sufren de discriminaciones y sus libertades son vulneradas. (Imagen: Pixabay)

Quiere llegar virgen al casamiento

Siguiendo esa línea, Sonali explicó que vivió con sus padres “durante mis años en la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey), donde me especialicé en finanzas. Mi padre decía: ‘¿Qué pasa en los campus universitarios? Los chicos se acuestan por ahí’”.

Debido a la férrea educación que le impuso su familia, nuestra protagonista mencionó que necesita “un anillo en mi dedo antes de perder la virginidad por mi única pareja. Estaría devastada si traicionara mis principios y tuviera una aventura de una noche. “Tengo 35 años y me sostengo virgen con orgullo”, agregó.

En ese sentido, Chandra explicó que “los ‘amigos con beneficios’ y las relaciones sin ataduras no son para mí (...) No es porque tenga miedo, aunque sé que el sexo por primera vez puede ser doloroso. Estoy buscando a mi alma gemela”.

Le propusieron matrimonio por conveniencia

Si bien su padre buscó a alguien en Estados Unidos que tuviera fuertes valores indios, Sonali rechazó la iniciativa y experimentó su primer beso a los 26 años de edad: “Me sentí increíble. Las cosas no fueron más allá. Creo que el romance no llegó a ninguna parte debido a mis creencias”.

Sonali no pierde la esperanza y sigue adelante con su vida. (Imagen referencial: Pixabay)

En 2017, se mudó a Los Ángeles y ya tuvo varios pretendientes. “He salido con nueve chicos en mi vida. Cada uno ha resultado ser un imbécil. Me invitaron a salir por mi apariencia, pero después de que les dije sobre mis altos estándares y moral, desaparecieron. Tres de ellos me propusieron porque necesitaban visas para trabajar en Estados Unidos”, narró.

Sin embargo, Sonali Chandra aún anhela encontrar esa persona ideal, que colme sus expectativas. “He pasado todos los cumpleaños y días festivos de la última década sola. Me pregunto si el matrimonio alguna vez sucederá porque los hombres tienen tanto miedo de mis valores”, comentó.

Síguenos en nuestras redes sociales: