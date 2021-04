Jonathan Frostick trabaja en el área de tecnología de la información para HSBC, empresa multinacional británica de banca y servicios financieros con sede en Londres, Reino Unido, y el pasado 14 de abril compartió una publicación en LinkedIn sobre que lo primero que se le vino a la mente después de sufrir un infarto agudo de miocardio (coloquialmente conocido como ataque al corazón) fueron temas pendientes relacionados a su absorbente vida laboral de teletrabajo más que la actualización de su testamento y la esposa y madre de sus hijos que casi deja viuda.

Pero desde la cama de hospital en la que guarda reposo, Frostick (45) señala que ha vuelto a revaluar sus metas y resumido sus objetivos revisados en una publicación que se ha vuelto viral en la mencionada red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. Para empezar, de ahora en adelante, sus días ya no estarán saturados de videollamadas por Zoom. “Voy a reestructurar mi enfoque de trabajo. Ya no voy a tolerar ni una m#%rda más en el trabajo — la vida literalmente es demasiado corta”, escribió el sobreviviente.

Su publicación caló hondo en un tiempo en el que los límites de la vida laboral y la del hogar han desaparecido para quienes pasaron a la modalidad del teletrabajo. Con más de 216,000 ‘Me Gusta’ y 11,000 comentarios en LinkedIn , la gente está compartiendo sus experiencias con el también conocido trabajo a distancia, sus complicaciones de salud derivadas del mismo y sus mejores deseos para una pronta recuperación. Afortunadamente, Frostick reveló que se encuentra bien y que jamás imaginó que sus palabras llegaran a tener tal impacto en la gente.

Un trabajador de un conocido banco del Reino Unido revaluó su enfoque de vida tras sufrir un ataque al corazón debido a sus extenuantes jornadas de teletrabajo. | Crédito: Jonathan Frostick / LinkedIn

En un comentario de su publicación, del que hizo eco CBS News, Jonathan Frostick dijo que “no estaba seguro cómo sentirse después de su experiencia, ya que estar consciente de la mortalidad es algo grande”; que tiene “un jefe muy bueno”, aunque “uno es el único a cargo de su vida y si se deben hacer cambios, definitivamente hay que hacerlos”; y que lo relacionado a no tolerar “ni una m#%rda más en el trabajo” iba más dirigido a las “políticas corporativas, agendas, enfrentamientos”, o sea, de ahora en adelante iba a ser “más inflexible”.

Además, ofreció un consejo a los empleados como él de que “si no se sienten apreciados o sumidos en mucho estrés, que se atrevan a hacer el cambio hoy y se comprometan a ello” ya que “no vale la pena arriesgar la salud en ambientes de trabajo tóxicos”; y aclaró que no debió haber trabajado los fines de semana pese a que no se lo pidieron. “Soy muy apasionado en lo que hago y tengo la fortuna de haber sobrevivido el resultado de esa mala decisión”, añadió, al tiempo que dijo que volverá a trabajar en el corto/mediano plazo una vez se haya recuperado.

Y, por último, pero no menos importante, dijo que sí cree en Dios y que la familia siempre será lo primero para él. “Cuando hice la publicación me concentré en lo que podía cambiar y que estaba bajo mi control para hacerlo, sin prioridad”, reflexionó Frostick, quien tiene tres hijos y que ahora ve la vida con mayor claridad y lo primero que tiene planeado hacer es abandonar las extenuantes jornadas laborales de 12 horas en las que dedicaba la mayor parte del tiempo de videoconferencia en videoconferencia por Zoom con sus colegas.

Los personales de empresas a nivel mundial han desarrollado una relación amor/odio con Zoom durante la pandemia del COVID-19. Si bien permite que el trabajo remoto sea posible, también puede llevar al agotamiento, como fue el caso de Jonathan Frostick. Además de desearle “una rápida y completa recuperación” a su colaborador, HSBC reconoció “la importancia de la salud y el bienestar personal, así como un buen balance de la vida laboral-personal”, animando a todo su capital humano “a darle prioridad a su salud y bienestar personal”.