Una mujer en el Reino Unido que perdió una década de recuerdos tras caer en coma por una reacción adversa a un fármaco está planeando casarse por segunda vez después de volver a enamorarse de su esposo. Su peculiar historia médica se ha vuelto viral en las redes sociales.

Alisha Gerrard, de 34 años, casi muere tras sufrir una mala reacción a un nuevo tipo de medicamento que le habían recetado para la artritis en febrero de 2021. Cuando despertó más de un mes después, descubrió que sus problemas acababan de empezar ya que una hemorragia cerebral había acabado con más de 10 años de su vida, incluido su matrimonio de siete años con su esposo Philip, de 38 años.

Con un tubo de traqueostomía en el cuello, no podía preguntar por qué familiares y amigos habían envejecido aparentemente en un abrir y cerrar de ojos.

“No podía hablar ni hacer preguntas, así que nadie sabía que no recordaba nada hasta que sacaron el tubo. Recuerdo que mi madre vino a verme al hospital y me dijo ‘tu abuela te ha estado cuidando”, dijo Alisha a Liverpool Echo. ”Pensé que se refería a que había estado de visita. Fue solo cuando dijo que me había estado mirando me di cuenta de que había muerto”, explicó.

Había olvidado los últimos 10 años

Mientras aceptaba la muerte de su abuela nuevamente, Alisha se sorprendió aún más al descubrir que estaba casada con un hombre que pensaba que era solo un buen amigo.

“No recuerdo el día de mi boda. Cuando salí del hospital me fui a quedar con mis padres, porque me sentía familiar en su casa. Mi primer pensamiento fue que todos parecían mucho mayores. Hay 11 años entre yo y mi hermano, así que lo recordaba cuando estaba en la escuela secundaria, en el fútbol, y ahora tiene una novia y un trabajo y conduce. Ahora es un hombre adulto”, contó.

La historia de la mujer que volverá a casarse con el mismo hombre tras perder la memoria

“Como Phil y yo éramos mejores amigos de todos modos, todavía sabía quién era él. No era un completo extraño. Vino a verme y tuvimos una gran charla, y respondió todo por mí. Vino a ver todos los días y él me contaba cosas, y a veces yo recordaba. Me contó sobre cuando estaba embarazada, y recordé, recordé haber perdido el embarazo. No recuerdo los detalles, pero recuerdo haber ido por una ecografía, la sensación de gelatina en mi estómago y escuchar las máquinas”, reveló Alisha.

“La única forma en que puedo describirlo es como cuando tienes un sueño y recuerdas fragmentos de tu sueño”, explicó.

Planean volverse a casar

“Fue difícil al principio, especialmente tener que aceptarlo cuando sucedió por primera vez. Pero ha sido una forma de construir nuestra relación nuevamente”, contó Phip por su parte.

Ahora la pareja, que vive en Clubmoor, ha prometido recrear el mágico día de la boda que Alisha ha olvidado por completo.

Phil le propuso matrimonio a Alisha por segunda vez el día de San Valentín y los dos planean renovar sus votos en su décimo aniversario en diciembre de 2024.

“A veces siento que todavía tengo 20 años. Le digo a la gente ‘¿sigo siendo la misma persona que era?’. Muchas cosas cambian en 10 años, y ya no sé quién es esa chica”, dijo Alisha.

“Todo el mundo dice que hay algunas cosas que han cambiado, pero todo lo que significa es que soy una persona más fuerte. Tengo el resto de mi vida por delante, y eso es por lo que no podría estar más agradecida”, cerró.