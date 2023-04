Era un día normal como cualquier otro para Lynette Crider, vecina de la localidad de Lynch Station, en Virginia, Estados Unidos. La mujer aprovechó que se hallaba en la calle dejando un pastel que ella había hecho a un amigo para probar suerte en la lotería y comprar un raspadito de la Lotería de Virginia. Cuando terminó de raspar el boleto se dio cuenta que había sido la afortunada ganadora del premio mayor de 200 mil dólares. Su peculiar historia se ha hecho viral en las redes sociales.

Un raspadito que le costó apenas unos dólares convirtió a Lynette en la afortunada ganadora del premio mayor del juego. La mujer adquirió el boleto del sorteo en una estación de servicio.

Lynette estaba entregando un pastel cuando se detuvo en una estación de servicio de camino a la casa de su amigo. Compró un boleto de la lotería The Price is Right, se lo llevó a casa y lo raspó. El boleto ganó un premio mayor de 200 mil dólares, según revelaron los funcionarios de la lotería.

No sabe qué hará con el premio

“¡Empecé a gritar!”, dijo Jiménez al recordar el momento en que descubrió su premio. “¡Se siente maravilloso!”, agregó.

Las posibilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 2.040.000, dijeron funcionarios de la lotería. Las posibilidades de ganar cualquier premio en este juego son de 1 en 4,27.

Crider es la segunda persona en reclamar el premio mayor, lo que significa que queda un boleto más de 200 mil dólares sin reclamar en este juego. Ella dijo que no tiene planes inmediatos para sus ganancias, excepto pagar las facturas y posiblemente comprar un vehículo nuevo.