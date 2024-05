Desde que Tesla lanzó al mercado la camioneta Cybertruck, conductores de distintas nacionalidades han soñado con adquirirla. Su fama es tal que el famoso MrBeast incluyó en su sorteo de 26 Tesla a una de estas pick-up y, desde entonces, ha alborotado a los usuarios de las redes sociales. Un youtuber no quiso desaprovechar la oportunidad para probar el sistema de seguridad de la maletera, pero casi pierde uno de sus dedos. El momento quedó registrado y aquí te comparto los detalles.

Uno de los vehículos de lujo que salió al mercado en el 2023 es el Tesla Cybertruck y, de acuerdo con su sitio web, los amantes del llamativo modelo pueden adquirirlo en Estados Unidos por más de 79 mil dólares.

Jeremy Judkins, un youtuber que se encarga de analizar dispositivos tecnológicos en sus videos, decidió probar el sistema de seguridad del capó de la codiciada camioneta. ´Las cosas casi salen mal, tal como quedó registrado en un video que se volvió viral.

La reacción de youtuber tras probar el Tesla Cybertruck

En un video que compartió en sus redes sociales, Judkins examinó las capacidades del sistema de detección de obstáculos del Tesla Cybertruck, principalmente en la maletera conocida como “frunk”. Este mismo dispositivo había sido objeto de videos virales en los que distintos creadores de contenido cortaban verduras con facilidad.

Tesla Cybertruck mejoró su sistema de seguridad con una actualización de software y el creador de contenido decidió repetir el experimento con vegetales. Para su sorpresa, el frunk ya no dañaba los alimentos y decidió ir más allá: insertar su brazo, después su mano y finalmente uno de sus dedos.

“Originalmente tenía demasiado miedo de cerrar la camioneta en mi dedo”, indicó en su cuenta de TikTok.

El frunk se cerró, tal como evidencia el video, y le provocó mucho dolor. Afortunadamente, no pasó a mayores. “Se cerró y me asusté un poco porque no sabía cómo abrirlo”, dijo el youtuber.

En respuesta al incidente, un ingeniero jefe de cibercamiones de Tesla indicó que el experimento se realizó mal.

