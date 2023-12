Una mujer del estado de Maryland (Estados Unidos) obtuvo gran popularidad -por un momento- en TikTok al contar su experiencia que le ocurrió cuando intentó abrir las puertas de su Tesla, pues las manijas quedaron congeladas debido al intenso frío. ¿Cómo reaccionó ante esta situación? Si te gustaría descubrirlo, hoy en Mag te contaré los detalles ocurridos de este hecho viral.

En el video publicado por Khadijah Ceesay (@khadijahxceesay), protagonista de esta incómoda situación, se visualiza que se está enfocando con la cámara de su celular para exponer lo que le estaba ocurriendo. Es allí que centra la atención en su auto y demuestra que las manijas de su Tesla estaban totalmente congeladas.

“No sabía que esto es posible. Mi coche está literalmente congelado. No puedo conseguir nada y tengo que ir a trabajar”, contó la joven mujer en el clip.

Pese a que presionaba los botones para abrir las puertas, no tuvo éxito alguno, pues el mecanismo de este modelo de auto no respondía. Ante el mal momento que estaba atravesando, hubo una última esperanza porque logró destapar la maletera de su vehículo, aunque no evidencia que haya sido la solución.

Quizás en esta situación, la mayoría de personas lo tomen con mal humor o realizarían acciones inesperadas para abrir las puertas de un vehículo, pero Khadijah lo manejó de la mejor manera, pues se estuvo riendo de lo que le tocó vivir.

Los propios usuarios también se rieron del hecho

Gran cantidad de cuentas se mostraron graciosos al momento de realizar sus comentarios, pues tampoco creyeron que la mujer sufriera dicho inconveniente. “Precaliéntalo durante 20 antes”, “Pónlo en arroz”, “Problema de ricos”, “Pasa con todos los vehículos”, son algunas opiniones que se leen en este clip que cuenta con más de 1.7 millones de reproducciones.

