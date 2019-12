Resumen del año 2019 | El ojo de los fotógrafos ha logrado registrar, con el objetivo de sus cámaras, una serie de instantáneas de lo más singulares que han llamado la atención de la gente y que resumen algunas de las noticias más raras que han ocurrido alrededor del mundo este año 2019.

Desde festividades religiosas en India , a una competencia del bigote más largo en Serbia o, simplemente, un grupo de personas disfrutando de un chapuzón en una piscina de aguas termales en China. Por lo singular del contexto, estas fotografías resumen las imágenes más curiosas del año que está por acabar.

Día de llevar a tu hijo al trabajo en EE.UU.

El Día de Llevar a Nuestras Hijas e Hijos al Trabajo es un día nacional que brinda a los niños de Estados Unidos un vistazo al mundo laboral. Desarrollado por la Fundación Take Our Daughters And Sons To Work, una ONG, el día gira en torno a los padres que llevan a sus hijos a trabajar para exponer a los estudiantes futuras posibilidades laborales y al valor de educación. En EE.UU. se celebra el cuarto jueves de abril.

El bigote más largo en Serbia

Zoran Lazarevic fue coronado rey del vello facial con su bigote blanco de 140 cm de largo, el más largo en una competencia realizada en un monasterio ortodoxo calenés del siglo XV, cerca de Rekovac, Serbia central. Los bigotes para los participantes son un gran compromiso por su cuidado diario.

Zoran Lazarevic, de 70 años, se prepara para la competencia del bigote más largo. (Vladimir Zivojinovic / AFP)

Danza del dragón en China

Es una forma de danza tradicional en la cultura de China . El baile es realizado por un equipo de bailarines que manipulan una figura larga y flexible de un dragón. La danza del dragón es el acto de finalización de las festividades del Año Nuevo chino ,​ donde los desfiles comienzan el mismo día de Año Nuevo y continúan durante quince días hasta la finalización de las festividades con el Festival de los Faroles.

