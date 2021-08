La actriz y comediante Angélica Vale es una artista mexicana con una extensa trayectoria que empezó a sus cortos dos meses de edad. Debido a su impecable trabajo ha sido premiada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, que le será otorgada oficialmente en 2022.

Si bien es una artista de talla internacional, eso no la exonera de sentir admiración por sus colegas. Por esta razón, Vale ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido para interceptar a sus ídolos y saludarlos o pedirles una foto.

Ese es el caso de su encuentro con el actor Patrick Dempsey, conocido por interpretar al neurocirujano ‘Derek Shepherd’ en el famoso drama médico ‘’Grey’s Anatomy’'. ¿Cómo surgió el suceso? Sigue leyendo.

ANGÉLICA ES FAN DE PATRICK DEMPSEY

La protagonista de ‘’La fea más bella’' reveló en el programa de YouTube que tiene con su madre, la primera actriz Angélica Maria, la vez que conoció a Patrick Dempsey en un restaurante de Miami, allá por el 2004.

‘’Todavía no empezaba ‘Grey´s Anatomy’ pero yo ya era fan de Patrick Dempsey porque de chavita yo veía todas sus películas y a mi me gustaba mucho ‘Can’t buy me love’, me encantaba!’’, señaló la artista antes de revelar cómo se dio el encuentro.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Vale se encontraba cenando en un restaurante de Miami con un grupo de amigos cuando vio entrar al actor por la puerta del local. En ese momento se emocionó y les aviso a sus acompañantes, quienes desconocían su trayectoria.

‘’Les decía las películas y nadie lo reconocía y no había teléfono todavía para googlearlo. Yo me moría de la emoción y me mordía el rebozo porque no quería ir a molestarlo. Entonces una amiga mía que estaba ahí me dijo: ‘Angélica esta es tu oportunidad’’', comentó la actriz de 45 años.

Fue así como se acercó a la mesa de Pactrick, quien se encontraba comiendo solo, y le pidió una foto, además de contarle que es una artista mexicana. Afortunadamente el actor le respondió amablemente que sí y le preguntó por la ubicación de su mesa, para acercarse a ella después de terminar su cena.

SE FUE DESALENTADA

Al escuchar la respuesta de la estrella estadounidense, Angélica pensó que se trataba de una forma sutil de enviarla al desvío, por lo que regresó a su mesa resignada pero feliz por al menos no haberse quedado con la ganas de hablarle. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando vio a Dempsey dirigirse a ella.

‘’El tipo viene caminando hacia nosotros y me dice: ‘Hey, podemos tomarnos la foto ahora. Yo estaba extasiada de la emoción’', señala Vale y añade que sus amigos lo invitan a quedarse en la mesa con ellos y tomarse unas bebidas.

PATRICK LE CONFIESA UN SECRETO

Es así como empiezan a hablar de cómo ambos fueron niños artistas, lo complicado que fue crecer en el rubro y hasta el actor se anima a contarle de su esposa. Fue una conversación muy amena, donde además este le confiesa que aún seguía esperando su gran oportunidad de brillar en su carrera como adulto.

Casualmente, meses después Patrick es fichado para participar en ‘’Grey’s Anatomy’', la serie que lo hizo aún más conocido mundialmente, además de hacerlo poseedor de una gran fortuna.