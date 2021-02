Cerca de 25,000 serán los afortunados que disfrutarán del Super Bowl LV en vivo desde el Raymond James Stadium. Pero esto no significa que aquellos que lo veremos por TV no lo podamos disfrutar como se debe. Todo lo contrario, con estas 5 recetas de cócteles te ayudamos a que disfrutes el juego entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers , a The Weeknd en el Halftime Show y los comerciales. Y recuerda siempre tomar con moderación.

1. Tequila sunrise

Tequila sunrise. (Benjamin Nussbaum | Flickr)

Ingredientes:

Cubos de hielo

2 partes de tequila blanco

Jugo de naranja, al gusto

1 parte de granadina

Preparación:

Coloca el hielo dentro de un vaso jaibolero, vierte el tequila encima y llena con el jugo de naranja. Mezcla bien. Agrega poco a poco la granadina para el efecto sunrise.

2. Clericot

Clericot.

Ingredientes:

250 mililitros de agua mineral

3 cucharadas de jugo de limón

4 cucharadas de azúcar

1 manzana en cubitos

1 pera en cubitos

1/4 de melón en cubitos

1 botella (750 mililitros) de vino tinto seco

Cubos de hielo

Preparación:

Coloca el agua mineral, jugo de limón y azúcar en una jarra de vidro; mezcla hasta que el azúcar se disuelva completamente. Vierte el vino tinto y mezcla de nuevo. Incorpora la fruta picada. Refrigera la bebida durante 1 hora para que los sabores se integren. Sirve con cubos de hielo.

3. Martini clásico

Martini. (Engin Akyurt | Flickr)

Ingredientes:

¾ de onza de ginebra

¼ de onza de vermut seco

Hielo

Aceituna verde para adornar

Preparación:

Coloca en una coctelera o vaso mezclador el hielo, la ginebra y el vermut. Agita hasta que se enfríe, cuela y sirve en una copa de Martini. Agrega una aceituna verde.

4. Aperol Spritz

Aperol spritz. (Markus|Pexels)

Ingredientes:

4 cubos de hielo

1/3 taza de prosecco

1/2 taza de Aperol

1/3 taza de agua gasificada

1 rebanada de naranja

Preparación:

Colocar los hielos en un vaso jaibolero. Agregar el prosecco, Aperol y agua mineral. Mezclar con una cucharilla de bar y decorar el vaso con la rebanada de naranja. Disfrutar del Aperol Spritz bien frío.

5. Chilcano clásico

Ingredientes:

2 ½ oz Pisco Uva torontel

1 dash zumo Limón

1 dash orange bitter

1 dash classic bitter

Completar con ginger ale

Preparación: