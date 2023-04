Los fieles católicos mantienen la tradición de no comer carnes rojas en Viernes Santo, día que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es así que en Semana Santa hay platillos que son un clásico por estar preparados con pescados y mariscos. Si todavía no tienes idea de qué cocinar en estos días de feriado, aquí te compartidos 3 recetas peruanas que no pueden faltar en tu mesa.

“El pescado es una fuente de proteínas saludables, bajo en grasas saturadas y rico en omega-3, además de ser un alimento ligero para nuestra digestión. Contiene gran cantidad de vitaminas y minerales. Estas calidades hacen que este alimento sea eficiente y estratégico para su consumo”, menciona Riders Rosini, chef instructor de Le Cordon Bleu.

Sabiendo que nuestra cocina peruana tiene una variedad de platillos a base de pescado, el especialista en gastronomía comparte 3 recetas de platos clásicos que podemos preparar con motivo de Semana Santa.

1. Ceviche tradicional con choclo y camote

Ingredientes:

500g de pescado blanco fresco (corvina, lenguado o similar)

1 cebolla roja grande

1 ají Limo desvenado

1/2 taza de jugo de limón

10 hojas de culantro fresco

2 choclos cocidos y cortados en rodajas

2 camotes cocidos y cortados en rodajas

Sal y pimienta al gusto

Hojas de lechuga para decorar

Preparación:

Cortar el pescado en cubos de aproximadamente 2 cm. Agregar sal. Picar finamente la cebolla, el ají Limo y el culantro, mezclar con el pescado en un recipiente. Agregar el jugo de limón, ratificar sal y pimienta al gusto, y mezclar bien. Dejar marinar en el refrigerador por menos 30 minutos, o hasta que el pescado esté “cocido” por el ácido del limón. Servir en platos individuales, acompañado de las rodajas de choclo y camote, y decorar con hojas de lechuga.

2. Jalea de pescado

Ingredientes:

1 kg de filete de pescado blanco sin piel ni espinas (corvina o similar)

2 cebollas rojas cortadas en rodajas

100ml de zumo de limón

2 ajíes Limo desvenados

1/2 taza de harina de trigo

1/3 taza de chuño

Aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

Lechuga y choclo

Preparación:

Cortar el pescado en trozos de 4-5 cm y sazonar con sal y pimienta y un dashi de zumo de limón al gusto. En un tazón, mezclar la harina de trigo con chuño y un poco de sal y pimienta. Pasar los trozos de pescado por la mezcla de harina y sacudir el exceso. Calentar aceite vegetal en una sartén grande y freír el pescado en tandas hasta que estén dorados por ambos lados. Retirar y escurrir en papel absorbente. En otro tazón haremos una zarza de cebolla. Mezclar la cebolla cortada finamente en plumas, lavada y escurrida, agregar el ají limo picado finamente, zumo de limón y sal/pimienta, mezclar bien. Servir el pescado decorado con lechuga y choclo y acompañar con la zarza de cebolla.

3. Sudado de Pescado con su guarnición

Ingredientes:

1 kg de pescado fresco (corvina, lenguado o similar) cortado en porciones

1 cebolla roja grande

1 ají amarillo fresco

4 dientes de ajo

4 tomates maduros

1/2 taza de culantro fresco picado

1/2 taza de chicha de jora

2 tazas de caldo de pescado (o agua)

Aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

200 gr yuca sancochada

1 taza de arroz blanco cocido

Preparación: