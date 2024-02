Ya no falta nada para el 14 de febrero, Día de San Valentín, y si estás pensando sorprender a tu pareja con un almuerzo o cena especial en casa, no puede faltar el postre. Para que no tengas que comprarlo y porque lo que se hace con amor queda mucho mejor, aquí te dejo una receta muy sencilla de realizar si cuentas con una freidora de aire. Aprende a preparar un volcán de chocolate.

Considerando que el tiempo es lo que menos sobra, el chef Rafael Piqueras, de la mano de Electrolux, marca europea de electrodomésticos, nos trae el paso a paso de esta deliciosa propuesta con harto chocolate, frutos del bosque y helado de vainilla.

“Se suele pensar que una freidora de aire solo puede freír, pero lo cierto es que es un electrodoméstico con muchos usos. Por ejemplo, puede funcionar también a modo de horno. Esta receta es fácil, rápida y no requiere mucha inversión. Ideal para esa fecha especial”, remarcó el reconocido cocinero.

Ingredientes:

50 gr de chocolate 70% cacao

50 gr de mantequilla sin sal

1 huevo

80 gr de azúcar

60 gr de harina

Frutos rojos y helado de vainilla para decorar

Preparación:

Derretimos la mantequilla y el chocolate y los mezclamos. En un segundo recipiente combinamos los huevos con el azúcar y batimos hasta que la mezcla quede blanca.

Luego agregamos el chocolate con la mantequilla a la mezcla y añadimos la harina para seguir batiendo. Posteriormente, enmantequillamos un recipiente para espolvorearlo con harina y vertimos dentro toda la mezcla de chocolate.

Como último paso, precalentamos la freidora de aire Electrolux 5L Family Efficient (EAF50) a 180 grados e introducimos el recipiente con el chocolate para cocinarlo por 4 minutos hasta que se vea cocida la superficie, pero se sienta blanda al tacto.

Al servir añadimos los frutos rojos y el helado de vainilla de nuestra preferencia y el postre ya estaría listo para ser disfrutado.

Si te quedó alguna duda de cómo preparar este postre para el Día de San Valentín, aquí te dejo un video con el paso a paso publicado en el Instagram del chef Rafael Piqueras donde también se comparten diversos tips de gastronomía y cómo utilizar funciones poco conocidas de diversos electrodomésticos de cocina.