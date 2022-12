Del 8 al 11 de diciembre será feriado largo en el Perú. Es decir, decenas de miles aprovecharán este alto para viajar, pasar el tiempo en familia o realizar las compras por las fiestas de fin de año. Aquí te contamos diez cosas interesantes que debes saber sobre este puente.

Los feriados largos tienen como objetivo fomentar el desarrollo del turismo interno y reactivar el sector al generar puestos de trabajo. Este feriado también ayudará a impulsar el comercio, debido a que se celebra a pocos días de las fiestas de Navidad.

10 COSAS QUE DEBES SABER SOBRE EL FERIADO LARGO

1. ¿Por qué será feriado largo del 8 al 11 de diciembre?

El puente festivo será porque el 8 se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción, una tradicional festividad de carácter religioso, y el día 9 se recuerda la batalla de Ayacucho, que significó la consolidación de la independencia de la República del Perú, así como el final definitivo del dominio administrativo virreinal español en América del Sur.

2. ¿Cuál es el impacto económico de un feriado?

El feriado apunta a dinamizar el sector turismo. De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el último feriado largo, que fue por el Día de Todos los Santos, se movilizaron alrededor de 980 mil personas, generando un impacto económico de US$106 millones.

3. ¿Cuánto se gasta en promedio por el feriado largo?

Se estima que cada persona que viaje por el feriado largo gastará, en promedio, S/430 por una estadía de tres noches, de acuerdo con un estudio realizado por la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía del Mincetur basado en potenciales viajeros. Esto incluye servicio de movilidad, alimentación, alojamiento y actividades turísticas.

4. ¿Cuáles son las regiones más visitadas durante los feriados largos?

Las regiones más concurridas son Lima, Piura, Junín, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, San Martín, Arequipa, Lambayeque, Ica, Áncash, entre otros.

5. ¿Para quiénes se aplica el feriado largo?

Los feriados del 8 y 9 de diciembre son de carácter nacional y se aplica a todos los trabajadores del sector público y privado. En cuanto a los días sábado 10 y domingo 11, que son días de descanso habitual, se aplica para el sector público. En el caso de los trabajadores del sector privado, que les toque trabajar esos días, pueden descansar previo acuerdo con su trabajador sobre la reposición de las horas.

6. ¿Qué pasa si el feriado cae en mi día de descanso?

Si un trabajador descansa el mismo día que el feriado no laborable, únicamente se contabiliza como un día de descanso. Es decir, se le remunera a esa persona un solo pago.

7. ¿Qué pasa si el feriado cae en mis vacaciones?

En este caso también se superponen ambos descansos; es decir, solo se le remunera al trabajador el pago diario.

8. ¿Cómo denuncio la falta de pago de mi feriado?

Puedes realizar la denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Para ello podrá comunicarse al 390-2780 o también podrá escribir al correo electrónico consultas@sunafil.gob.pe.

9. Si trabajo los feriados, ¿qué días me pagarán triple?

Si te toca trabajar el jueves 8 y/o el viernes 9 de diciembre, el Decreto Legislativo 713 establece que si un trabajador labora sin descanso sustitutorio, percibirá un pago triple por los siguientes conceptos:

Una remuneración por el feriado: monto incluido en el salario habitual.

monto incluido en el salario habitual. Una segunda remuneración por la labor efectuada: pago adicional por jornada realizada.

pago adicional por jornada realizada. Una tercera remuneración por trabajar en feriado: por haber trabajado en día feriado, sin descanso sustitutorio posterior.

Conoce en qué casos se paga triple (Foto: GEC)

10. ¿Cuál es la diferencia entre feriado no laborable y día no laborable compensable?

Los feriados no laborables son de alcance nacional, mientras que los días no laborables compensables están establecidos por el Poder Ejecutivo, en función a consideraciones particulares tales como la seguridad nacional, fomento del turismo, etc. y son obligatorios sólo para el sector público.