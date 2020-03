4 graves errores que cometes con tu tarjeta de crédito

Una tarjeta de crédito es una herramienta financiera de gran utilidad para adquirir bienes y servicios. Tener una nos ayuda a solventar algunas emergencias y a realizar pagos de manera automática. Pero puede convertirse en un dolor de cabeza si se le considera como un ingreso adicional y se usa sin responsabilidad.

Una de las grandes ventajas de las tarjetas de crédito es su uso inmediato, cuando no se cuenta con efectivo. Esto es de suma ayuda en casos de urgencia o cuando necesites comprar algo y no tienes el dinero en mano.

Sin embargo, es un arma de doble filo, sobre todo cuando se hace un uso indiscriminado para acceder a ciertos gustos, que luego podrían afectar tus finanzas personales, al no poder ser pagados en tiempo y forma.

Las tarjetas de crédito son una herramienta que podrían darte muchos beneficios, como hacer compras en línea más seguras, disfrutar de recompensas y la oportunidad de demostrar a los prestamistas que te pueden prestar más dinero. Sin embargo, si cometes los siguientes errores, las tarjetas de crédito podrían volverse en tu contra y poner a tus finanzas en peligro.

1. PAGAS TARDE

Tu historial de pagos es el factor más importante en tu puntaje de crédito y un solo pago tardío de una tarjeta de crédito podría reducir tu puntaje de crédito hasta por 100 puntos o más.

Esto podría dificultar que te den nuevas tarjetas de crédito o préstamos cuando los necesites. Además, podrían cobrarte recargos por pagar tarde.

2. HACES SÓLO EL PAGO MÍNIMO

Esto es lo peor que puedes hacer si tienes una deuda de tarjeta de crédito, pues no hará casi nada por bajar tu saldo. Además, si continúas usando la tarjeta, este pago mínimo aumentará, por lo que estarás desperdiciando cada vez más y más dinero, según explica The Motley Fool.

3. CANCELAS ABRUPTAMENTE TARJETAS

Si sientes que tienes demasiadas tarjetas y ahora quieres simplemente cancelarlas, quizá deberías pensarlo dos veces.

Recuerda que, cancelar las tarjetas de crédito, a menudo afecta tu utilización de crédito, que es una medida de la cantidad de crédito disponible que estás utilizando, según se explica en MSN.

Por eso, cuando cancelas tarjetas terminarías con menos crédito a tu disposición y tu utilización de crédito aumenta, lo que podría dañar tus puntajes de crédito.

Tomando en cuenta esto, lo más recomendable es que tengas fuerza de voluntad y comiences a utilizar una sola tarjeta, pero sin cancelar las demás.

4. SOLICITAS UNA NUEVA TARJETA CON DEMASIADA FRECUENCIA

Cada vez que solicites una nueva tarjeta de crédito, el banco emisor hará una investigación exhaustiva sobre tu informe de crédito, lo que te quita puntos en tu puntaje de crédito.

También, toma en cuenta que en el momento en que los bancos hacen muchas consultas profundas de tu informe de crédito, les dice a los prestamistas que estás buscando nuevas líneas de crédito probablemente porque ya no puedes financiar tu estilo de vida.

Es decir, que ellos podrían suponer que tienes demasiados gastos, lo que les hará dudar sobre tu capacidad de pagarles.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Uso indebido: el principal problema al cual se enfrentan los usuarios es al mal uso de las tarjetas de crédito. Son utilizadas para comprar bienes no duraderos o para darse una vida que no pueden costear (zapatos de marca, ropa de marca, perfumes, etc.). Hacer pagos como la despensa familiar cada semana con la tarjeta de crédito es un claro ejemplo del mal uso. Idealmente, las tarjetas deben utilizarse para adquirir algo que normalmente no podría comprar pero que a la larga será un ahorro para usted.

Desorganización: ya que son muy fáciles de usar y las aceptan casi en todos lados a pesar de que tiene todos los registros, puede no organizar los pagos puntuales de las tarjetas y adquiere deudas mucho más fácil que si contara con el dinero en efectivo.

Dinero con el que no se cuenta: al final de cuentas usted está gastando dinero que aún no tiene. Está firmando una promesa de pago a futuro, ¿Si usted aún no tiene ese dinero como puede asegurar que podrá pagar?

Mantenimiento: por el simple hecho de tener una tarjeta de crédito debe pagar cuotas y comisiones. Una salida más de su dinero.