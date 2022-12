Ahora que el 2022 está por finalizar, las familias mexicanas quieren conocer cuáles son los días festivos en los que podrían disfrutar de un descanso o vacaciones en el año que está por venir. Aquí resolveremos esta interrogante, para que se pueda aprovechar el 2023 al máximo.

Cabe mencionar que, recientemente, hubo un cambio legislativo que beneficia a los trabajadores, dándoles derecho a más días de vacaciones laborales. La Ley Federal del Trabajo (LFT) ha sido modificada para duplicar estos días libres y entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2023.

¿Cuántos días puedes gozar de vacaciones, según el reciente cambio? Pues ahora los trabajadores mexicanos pasarán a tener un mínimo de 12 días libres, en lugar de los seis que regían en el documento anterior.

Además de estos beneficios, también pueden aprovechar los días festivos no laborales, en los que también tienen derecho a descansar. Aunque no hay que confundirlos con aquello que cumplen un papel únicamente conmemorativo.

¿CUÁNDO UN DÍA FESTIVO ES NO LABORABLE?

No todos los festivos de 2023 son días no laborales. Según el artículo 74 de la LFT, un festivo oficial es de descanso obligatorio, es decir, no laborable.

Mientras tanto, el festivo no oficial señala una celebración no necesariamente laica, por lo que las actividades en los trabajos y empresas no se ven afectadas.

Si aún queda alguna, a continuación detallaremos cuáles son los días laborables y no laborables.

LOS DÍAS FESTIVOS NO LABORABLES Y PUENTES DE 2023 EN MÉXICO

En esta sección, detallamos todos los días de cada mes de 2023 en los que hay descanso obligatorio o es no laborable. En total, se contabilizan siete.

ENERO

Domingo 1 de enero: Año Nuevo

FEBRERO

Lunes 6 de febrero: Día de la Constitución Mexicana (primer puente de 2023)

MARZO

Lunes 20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez (segundo puente de 2023)

ABRIL

No hay día feriado no laborable en abril

MAYO

Lunes 1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores (tercer puente de 2023)

JUNIO

No hay día feriado no laborable en junio

JULIO

No hay día feriado no laborable en julio

AGOSTO

No hay día feriado no laborable en agosto

SEPTIEMBRE

Sábado 16 de septiembre: Día de la Independencia de México

OCTUBRE

No hay día feriado no laborable en octubre

NOVIEMBRE

Lunes 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana (cuarto puente de 2023)

DICIEMBRE

Lunes 25 de diciembre: Navidad (último puente del año)

LOS DÍAS FESTIVOS LABORABLES 2023 EN MÉXICO

Mientras tanto, estos son los días festivos que solo cumplen un papel conmemorativo, pero que no afectan las actividades laborales. En total, se contabilizan seis.