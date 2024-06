Son parte de la naturaleza, pero sí que resultan molestos cuando estamos comiendo y no dejan de dar vueltas o caminar por la mesa. A todos nos ha pasado que en pleno almuerzo nos invaden los mosquitos o que la cocina está llena de insectos, en especial donde está la fruta. Sí, es un ‘dolor de cabeza’. Si eres de las personas que ya intentó de todo y aún no logra alejarlos, pues aquí te traigo el mejor truco casero. Lo probé y es realmente efectivo, por eso me animo a recomendártelo. Se trata de darle un nuevo uso al café que te quedó en la cafetera o las cápsulas que empleaste en la mañana. El ‘hack’ es ponerlo en la ventana de tu casa y aquí te lo explico al detalle; además te dejo estas interesantes notas de mi colega Cristhian Zamudio: Cómo recuperar el color de la ropa negra en poco tiempo y Los pasos para limpiar una lavadora por dentro.

Es la bebida con la que muchos empiezan el día porque sienten que les da un plus de energía, mientras que otros prefieren su sabor en lugar de las infusiones. Además de tener diversos beneficios para la salud, también es de gran utilidad en las labores de limpieza, por ejemplo, lo puedes usar para quitar la grasa de los tapers.

Cómo usar las cápsulas de café para alejar mosquitos

Hoy te traigo una opción novedosa y que te permitirá seguir ayudando al medio ambiente reutilizando las cápsulas individuales que empleas en tu cafetera. En esta ocasión las usarás como insecticida para acabar con los molestos mosquitos y con las hormigas.

TRUCOS CASEROS | Las cápsulas que usaste para tu café te serán de gran ayuda para alejar los insectos de tu hogar. (Foto: Dennis Roubos / Pexels)

Según un estudio publicado por la Asociación Europea para el Control de los Mosquitos (EMCA, por sus siglas en inglés), el café no es del agrado de distintos insectos y hasta resultado tóxico para ellos.

Sabiendo esto, procedo a explicarte cómo usar las cápsulas de café para hacer tu insecticida casero:

Lo primero será dejar las cápsulas reposar luego de usarlas en la cafetera hasta que se hayan secado completamente. No debe quedar rastro de humedad. Una gran ventaja es que la cápsula sea de aluminio, si no es así entonces ponla sobre una lata, plato o base de este material. Ahora colócala en la ventana de tu casa, asegurada y en un lugar estable para luego prenderle fuego al café como si se tratase de un incienso. El humo hará todo su trabajo, pues en cuestión de segundos ese olor a café llenará la habitación y nos insectos ni se acercarán.

Si no quieres usar fuego, te dejo otra opción y es realizar un insecticida casero a modo de pulverizador. Para esto deberás mezclar en partes iguales café y agua bien caliente, a lo que se le puede añadir un toque de vinagre. Echa la preparación en un recipiente pulverizador y reparte el producto en la terraza, balcón o ventanas para proteger tus plantas y entradas de tu hogar de los insectos.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para conocer más de ellos en MAG, y listo. Aquí te recomiendo otros trucos útiles del hogar.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).