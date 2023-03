Lograr el bronceado ideal es el sueño de toda mujer y hombre, es pues una ‘señal de atractivo’ en la cultura moderna. Esto se consigue con ayuda de bloqueadores solares y una exposición al sol, especialmente si se está disfrutando de la playa. Ante esa situación nace la pregunta: ¿Cómo podemos broncearnos sin dañar nuestra piel? Este es el dilema de todos los amantes del mar.

El Sol es fuente de vitamina D y llega a ser vital para nuestra piel, pero es en sus rayos UV (radiación ultravioleta) donde el problema radica. A miras del bronceado perfecto, miles de personas arriesgan su piel a las altas temperaturas del día y obtienen manchas negras en la cutis y extremidades. En situaciones más graves, incluso se puede desarrollar un tipo de cáncer de piel.

¿Cómo broncearse correctamente en la playa?

Ponerse ‘moreno’ es posible y el proceso para llegar a ello es sencillo, pero hay que ir con cuidado. La melanina protectora de la piel debe ir acompañada de un buen bloqueador solar, ya que solo tenemos un par de horas de exposición solar para tener el bronceado perfecto:

Hidrata tu piel previo a tomar una ‘ducha’ de rayos de sol, así evitarás situaciones como el que tu dermatitis se pele. Puedes tomar una ducha de agua fría y luego usar una crema hidratante.

En cuanto a protectores solares, usa aquellos que tengan al menos 30 SPF (factor de protección solar), esto es suficiente para bloquear el exceso de rayos UVA y UVB.

Échate el bloqueador, por lo menos, 10 minutos antes de ir al aire libre por la playa.

Trata de cambiar de posición de vez en cuando, solo así asegurarás un bronceado uniforme. También evitarás el efecto ‘piel quemada’.

Evita permanecer bajo el sol a medio día o cuando sientas que el calor es insoportable. Broncéate durante las mañanas o pasadas las 3 p.m.

La protección natural de la melanina solo permanece unas 2 a 3 horas, más allá de este tiempo expuesto al sol puede ser perjudicial para tu piel.

Más recomendaciones para un buen bronceado

Debes saber que para alcanzar un bronceado envidiable es importante concentrarte en el ‘antes y después’ de tus sesiones bajo el sol. Previo a recostarte en tu hamaca o en la arena, es preferible tomar agua e hidratarte.

Si no te bronceas correctamente, corres el riesgo de que los rayos ultravioletas (UV) afecten tu piel y aceleren el envejecimiento prematuro (Foto:@Karolina Grabowska / Pexels)

También puedes apostar por los alimentos ricos en licopeno y betacarotenos, presentes sandías, tomates, gayabas, zanahorias y col rizadas, estas comidas te ayudarán a reducir la sensibilidad ante el sol y las enfermedades fotosensibles.

Así mismo, no repitas tus bronceados con frecuencia. Según el newscientist.com es preferible que tomes sol al menos un día si otro no. Esta frecuencia hará que tu dermatitis y tu ADN no sucumban por los efectos de los rayos UV, además que evitarás el envejecimiento prematuro.

El contenido proporcionado no pretende sustituir la consulta médica con un profesional. Si no está seguro de su condición médica o la de un miembro de su familia, consulte a un médico. De igual manera si presenta alguna reacción alérgica.

