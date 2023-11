La plaga de hormigas genera molestia cuando aparecen en ciertos rincones del hogar y no se encuentra la solución adecuada para ahuyentarlas. Si estás en esta incómoda situación y no sabes qué más hacer, no te preocupes porque hoy en Mag te recomendaré un truco casero infalible y rápido.

Estos pequeños animales aparecen en las casas debido a la presencia de alimentos o residuos orgánicos que están tirados mayormente en superficies planas como el suelo, mesa u otros. Habitualmente, están ubicados en la cocina, pero también se presentan en los dormitorios o en la sala.

Actualmente, existen diversos remedios que desaparecen a las hormigas; no obstante, el tip que te mostraré es muy efectivo que te dejará impactado y, lo mejor, es que no te obligará a realizar grandes gastos porque tendrá un costo accesible.

De esta forma ahuyentarás a las hormigas de tu casa

Si te estás preguntando cómo podré desaparecer de una vez estos insectos de mi casa, las hojas de menta serán las encargadas de lograr dicho objetivo, pues su aromático olor generará un gran malestar a las hormigas.

Para la ejecución de este hack, solo tendrás que introducir las hojas de esta planta en bolsas pequeñas y colocarlas en los sitios que hayas presenciado la mencionada plaga. En cuestión de horas verás los resultados permanentes.

Pese a la efectividad asegurada de este consejo casero, te recomendamos mantener cada parte de tu casa limpia, sobre todo, no dejar restos de comida. De esta forma, también evitarás la aparición de otros insectos como moscas, cucarachas, etc.

