Es fin de semana, tienes más tiempo para preparar tu desayuno y se te antojan unos huevos fritos o pochados. Ya tienes todo listo, lo estrellas sobre una superficie para quebrar la cáscara y al caer en la sartén ves cómo la yema se dispersa y no queda al medio. Este pequeño detalle no solo puede dañar la presentación de tu plato, sino que muchos evitan comerlo porque no salió perfecto para la foto de Instagram. Aquí te dejo un truco casero que sí funciona para conseguir una preparación digna de decenas de ‘me gusta’.

Los tips de cocina están por todas partes y más aún cuando vamos a realizar recetas de postres y necesitamos separar la yema de la clara fácilmente o no sabemos cómo conservar esta parte amarilla sin que se malogre o para que quede 100% jugosa.

En esta ocasión te traigo la solución para que salga intacta incluso después de estrellar el huevo contra una superficie como un plato o una sartén.

El truco para que no se rompa la yema del huevo

Lo primero que te voy a indicar es que es mejor golpear el huevo sobre una superficie plana antes que hacerlo contra una esquina, ya que esto preservará la membrana interior del huevo, evitando que la yema se rompa. Esto también ayuda para que partes de la cáscara no queden mezcladas en la clara.

Navegando en redes sociales me topé con el video de Jordan Howlett (@jordan_the_Stallion8) y no dudé en ponerlo en práctica. Como pude comprobar que es totalmente exitoso, aquí te lo explico al detalle.

La mejor forma de quebrar un huevo antes de prepararlo es dejándolo caer desde una altura pequeña sobre una superficie plana. Esto causará un rompimiento perfecto, manteniendo la yema en el centro y sin molestas cáscaras encima.

Eso sí, controla la distancia desde la que lo lanzarás, evita que sea sobre aceite muy caliente o una flama alta para evitar quemarte o salpicaduras en tu cocina. Además, no olvides usar huevos frescos y que no estén agrietados o rotos porque eso garantiza una clara más firme y una yema protegida.

