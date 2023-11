Los muebles de cocina son una gran decoración para esta sección de la casa y permiten que se guarden diversos utensilios como platos, vasos, cucharas, etc.; no obstante, estos pueden perder su brillo conforme transcurren los años. Ante este inconveniente, he puesto en práctica un truco casero que deja relucientes los accesorios en mención y hoy en Mag te lo enseñaré.

Estas fabricaciones que están elaboradas de diversos materiales como madera, laminados, piedras naturales u otros, constan de tres partes que son el casco o cuerpo, herrajes y puertas, según lo explicado por el portal Cocinas Almi.

Al ser unos accesorios grandes y que toman gran cantidad de espacio en la cocina, cuesta brindarle una limpieza adecuada y, como consecuencia, estos pueden tener una apariencia poco llamativa. Así que, atento a los pasos del tip que te enseñaré porque fue 100% efectivo en mi caso y solo deberás aplicar un ingrediente líquido que es la leche.

¿Cómo aplicar la leche en los muebles de cocina?

Vierte un vaso de leche en un pequeño bowl

Agarra un paño de leche y humedécelo en este líquido

Frótalo en cada superficie del mueble que tienes en cocina y espera un máximo de 10 segundos

Toma un trapo, seca las partes limpiadas y listo, notarás que esta pieza brillará

¿Qué ingredientes debo utilizar la limpiar los muebles de melamina?

En este caso, tendrás que tener una taza de vinagre, dos tazas de agua caliente y una cucharada sopera de bicarbonato de sodio. Mézclalos, aplica esta concentración en el accesorio y lograrás relucirlo en poco tiempo.

De esta forma quitarás las grasas de tu mueble de cocina

En un pequeño bowl, combina una taza de agua, un cuarto de bicarbonato de sodio y un chorro de jugo de limón. Posteriormente, se procede a limpiar los muebles con la mezcla y déjalo actuar durante 5 minutos y, finalmente, límpialo con agua tipia.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre el cuidado de alimentos sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para conocer más de ellos en Mag, y listo. ¿Te animas?