Hacer un almuerzo a la parrilla con amigos es una experiencia maravillosa, no solo porque es un momento para disfrutar, sino que la comida consigue un sabor delicioso y fuera de lo común. Sin embargo, lo que a menudo no se menciona es la parte tediosa que viene después: la limpieza de esta herramienta. Los residuos de comida y grasa pueden quedarse adheridos y convertirse en un dolor de cabeza para quitar. Pero no te preocupes, ya que hay un truco casero simple que puede hacer que este proceso sea mucho más llevadero.

La solución es la humble cebolla. Esta técnica de limpieza de parrilla utiliza este alimento como una herramienta natural para eliminar la grasa y los restos de comida pegados. Además, es una opción económica si lo que estás buscando es ahorrar. Por ello, desde MAG te explico en qué consiste este sencillo proceso.

Cómo limpiar la parrilla con una cebolla

Limpiar los restos de grasa de la parrilla con una cebolla es un truco casero eficaz y natural. Aquí te comparto los pasos para hacerlo:

Precalienta la parrilla: Antes de comenzar a limpiar, enciende la parrilla y déjala calentar durante unos 15 minutos. Esto ayudará a ablandar los residuos de grasa y alimentos adheridos a la parrilla, facilitando su eliminación.

Antes de comenzar a limpiar, enciende la parrilla y déjala calentar durante unos 15 minutos. Esto ayudará a ablandar los residuos de grasa y alimentos adheridos a la parrilla, facilitando su eliminación. Corta la cebolla: Ahora, corta una cebolla grande por la mitad. Asegúrate de que ambas mitades tengan una superficie plana para que puedas sostenerlas mejor.

Ahora, corta una cebolla grande por la mitad. Asegúrate de que ambas mitades tengan una superficie plana para que puedas sostenerlas mejor. Sujeta la cebolla: Usa un tenedor o una pinza para sujetar una de las mitades de la cebolla por la parte cortada. Esto te ayudará a frotar la cebolla sobre las parrillas sin quemarte.

Usa un tenedor o una pinza para sujetar una de las mitades de la cebolla por la parte cortada. Esto te ayudará a frotar la cebolla sobre las parrillas sin quemarte. Limpia las parrillas: Con la cebolla en la pinza, frota la parte cortada de la cebolla sobre las parrillas de la parrilla caliente. Presiona firmemente y frota en movimientos circulares. Este alimento liberará sus jugos y el calor ayudará a aflojar y eliminar la grasa, junto a los residuos de comida.

Con la cebolla en la pinza, frota la parte cortada de la cebolla sobre las parrillas de la parrilla caliente. Presiona firmemente y frota en movimientos circulares. Este alimento liberará sus jugos y el calor ayudará a aflojar y eliminar la grasa, junto a los residuos de comida. Repite si es necesario: Si hay áreas difíciles o manchas de grasa persistente, puedes usar la otra mitad de la cebolla o repetir el proceso en esas áreas hasta que las parrillas estén limpias.

Si hay áreas difíciles o manchas de grasa persistente, puedes usar la otra mitad de la cebolla o repetir el proceso en esas áreas hasta que las parrillas estén limpias. Termina con un cepillo: Después de frotar las parrillas con la cebolla, puedes usar un cepillo de parrilla para eliminar cualquier residuo restante y asegurarte de que esta herramienta esté completamente limpia.

Después de frotar las parrillas con la cebolla, puedes usar un cepillo de parrilla para eliminar cualquier residuo restante y asegurarte de que esta herramienta esté completamente limpia. Aceita las parrillas (opcional): Si lo deseas, puedes rociar o untar un poco de aceite de cocina en las parrillas con una toalla de papel para evitar que se pegue comida la próxima vez.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

Los restos de café molido pueden servir para limpiar el táper.