Cambiar de apariencia siempre es bueno y representa una oportunidad para reinventarnos en cualquier etapa de nuestra vida. Una renovada imagen incluso realza los ojos y beneficia el rostro. Sin embargo, encontrar el corte de cabello perfecto no siempre es tarea fácil.

A pesar del paso del tiempo, el pelo corto es un look clásico para muchos. Ahí es donde aparece un sencillo truco casero que sirve para conocer si a una persona le queda bien o no este peinado. Si te interesa saber más, sigue leyendo.

Según explican desde El Español, el infalible tip se basa en la idea de que el rosto está compuesto de ciertas medidas. La distancia entre la barbilla y la oreja de un individuo debe ser igual a 5.5 centímetros para lograr el corte ideal.

Cómo puedo saber si me queda bien el pelo corto

Una vez dicho esto, solo necesitas ponerte delante de un espejo y colocar un lápiz de manera horizontal en la barbilla. Acto seguido, dibuja una línea desde la parte inferior de la cara hasta la oreja.

Segundos después, fíjate en el punto donde ambas líneas coinciden y realiza una pequeña marca. Luego, mide la distancia entre el lóbulo y el punto marcado. Si mide menos de 5.7 centímetros, entonces el peinado corto es la mejor opción para ti y puedes renovar tu imagen. Échale un vistazo al siguiente video para no morir en el intento.

Qué significa tener pelo corto

Aunque no lo creas, cada look comunica una cosa distinta. Por eso mismo, es importante no equivocarnos a la hora de elegir. De acuerdo a los expertos en belleza, el pelo corto suele significar una muestra de valentía y, sobre todo, bastante seguridad.

