Si ya probaste con los insecticidas en spray, no tuviste buenos resultados y sientes que te ‘asfixias’ con su potente olor, pues es hora de que uses los trucos caseros para alejar definitivamente a las moscas de tu hogar. Uno de los más efectivos tiene a la miel como protagonista y con este dulce producto podrás realizar una trampa pegajosa para estos detestables insectos. Aquí te cuento cómo la preparo y te sorprenderás por sus buenos resultados.

Una de las cosas que más nos incomodan es estar almorzando tranquilamente y que este bicho no deje de dar vueltas alrededor nuestro. Estoy segura que te ha pasado más de una vez y no has podido eliminarlo ni con el matamoscas.

Alejarlas de tu hogar es importante no solo porque su zumbido es inócomodo, sino porque son causantes de múltiples enfermedades. Las moscas pueden convertirse en un riesgo para la salud porque en sus patas tienen unas pequeñas almohadillas pegajosas con la que contaminan las superficies con gérmenes y desechos que portan de otros lugares, pues suelen estar en la basura o las heces de animales.

Cómo hacer trampa para moscas con miel

Para acabar con las molestas moscas hay diversos trucos caseros que puedes emplear como preparar un repelente natural con jengibre, colocando monedas en una bolsa transparente y ponerla en la ventana o usar sal para decirles adiós del baño.

En esta oportunidad te traigo la forma más efectiva de mantenerlas lejos de tu cocina gracias a una trampa con miel. Este truco lo vi en TikTok mientras navegaba buscando videos y es muy fácil de realizar.

Lo primero será buscar una botella de plástico transparente de 500 ml que ya no uses y cortarla por la mitad con mucho cuidado. Quita la tapa de la boquilla y en la parte de abajo del recipiente agrega 1 cucharada de miel, 1/3 de taza de azúcar morena y 1 taza de agua.

Mezcla bien todos los ingredientes y coloca la parte de arriba de la botella, pero con la boquilla hacia la mezcla. Lo más recomendable es que esta no toque el agua, si notas que sucede entonces bota un poco de líquido.

El siguiente paso será pegar la botella con cinta adhesiva para que no se mueva y no queden espacios libres por donde se escapen los insectos. Ahora colócala en la ventana y al día siguiente notarás que cayeron en la trampa.

TRUCOS CASEROS | El creador digital Dustin Hadley puso a prueba la trampa para moscas con miel y fue todo un éxito.

