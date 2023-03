Si bien cada persona tiene su estilo marcado para vestir y prendas favoritas que conservan como oro dentro de su armario, las tendencias siempre marcan la pauta de cada temporada, trayendo nuevas propuestas y accesorios que se pueden sumar al día a día. Para este Otoño - Invierno 2023 las reglas ya está puestas para hombres y mujeres.

La moda es cíclica y cada cierto tiempo se vuelven a usar llegando a una nueva generación. Es así que en estos meses se recuperará mucho lo lucido en los años 80, así como el cuero.

Tendencias para el Otoño - Invierno

El look efecto cuero pero ahora con un twist. En Ripley podrás encontrar la nueva colección “eco cuero”, manteniendo la distinción que dichas prendas te brindan. Esta colección consta de faldas, chalecos, casacas y tops.

En línea con el ‘street style’ que la generación Z está luciendo en sus redes sociales, llegan los estampados rayados. Esta temporada, Ripley trae opciones en chompas con un corte oversize ideal para cualquier ocasión: ya sea un día comfy o una ocasión especial, estas prendas son la base ideal para accesorizar de acuerdo a tus actividades del día.

Los brillos son una tendencia que no perderá vigencia este 2023. Ya sea mediante lentejuelas, escarchas o con ligeras aplicaciones de pedrería, este año no te puede faltar una prenda brillosa para aquellos eventos especiales. Encuentra aquí opciones de faldas o chompas con brillos que prometen elevar tu look.

Los cortes de jeans que marcarán tendencia

Para esta temporada, las telas metalizadas, los tradicionales sacos y sobre todo los jeans, marcarán tendencia y prometen revelar lo espectacular e icónico de cada una de las personas, sin dejar de lado lo sofisticado.

Prendas metalizadas + Jeans: te permitirán resaltar y darle brillo a todos los outfits que puedan utilizar en el día a día. Cabe destacar que existe una creencia en donde este tipo de piezas solo pueden ser empleadas en compromisos nocturnos, pero ha cambiado con el paso del tiempo. Es por ello que para lucir estos colores en tops o chaquetas, los especialistas de Levi’s recomienda combinarlas con un par de jeans Levi‘s 720 High Rise Super Skinny, que favorecerá la figura sin quitarle el protagonismo a la prenda metalizada.

Sacos + jeans: son uno de los clásicos de otoño, es por ello que pueden llevarse junto a unos jeans Mujer Levi’s 721 High-Rise Skinny. Estos pantalones, al ser de un color neutro apoyarán a que el look se vea sofisticado y a su vez casual, lo cual lo hace ideal para ir a trabajar a la oficina o a un evento sport elegante. También, se combina con accesorios sobrios como una cartera pequeña de cuero liso, zapatos cerrados, zapatillas o incluir joyas en dorado para darle más realce al look.

Pantalones anchos: vienen de una influencia directa del streetwear, que en la actualidad se ha convertido en un básico de armario y que en esta temporada viene con todo para crear conjuntos cómodos. Bajo este panorama, el modelo de jeans Mujer Levi’s Wedgie Straight es ideal ya que al ser una prenda de cintura alta, con fit ancho y fabricada con una tela strech, ayudará a que la persona esté cómoda . Asimismo, es muy versátil para combinarlo con chompas, abrigos, poleras o con lo que le haga sentirse segura.