No es novedad que las cenas de Navidad se roban el show durante esta temporada. Familias aprovechan este momento para intercambiar anécdotas y disfrutar de los deliciosos platillos. Si bien el menú de Nochebuena suele generar un dolor de cabeza, hay trucos caseros o sencillas ideas para sorprender a los invitados y no morir en el intento.

Asimismo, en la cena navideña casi nunca falta el chocolate caliente, el panetón y, sobre todo, el pavo. Más allá de existir diferentes trucos caseros o recetas para prepararlo, es un clásico que las sobras de esta carne se guarden en la nevera y las personas deciden comerlas en los siguientes días. A esto se le conoce como el “recalentado de Navidad”.

Sin embargo, es necesario saber hasta cuántos días puede durar esta comida congelada y consumirla sin representar un peligro para nuestra salud. Ante ello, la nutricionista Saby Mauricio indicó que la respuesta dependerá de la manera de conservación de los alimentos.

¿Cuántos días puedes comer el pavo recalentado?

“La clave es la conservación. Una carne bien conservada podría durar varios días. Cualquiera de las carnes utilizadas, se deben guardar por secciones, por días, poner trozos en diferentes envases herméticos, guardarlos en un plástico impermeable, taparlo muy bien y de acuerdo a eso sacarlo por día”, precisó la profesional.

Persona corta el pavo en rebanadas sobre la mesa en la cena. (Imagen: RODNAE Productions / Pexels)

En ese sentido, Saby aconsejó guardar herméticamente la comida por separado y no utilizar aceite: “Si preparé cerdo y lo he guardado en diferentes depósitos de acuerdo a lo que voy a utilizar cada día -porque probablemente me alcance para la semana-, al sacarlo lo tempero o lo caliento a fuego. Pero por ningún motivo se puede calentar con aceite. Eso ya se considera fritura y cuando se incorpora fritura a los alimentos estamos hablando de grasa saturada, la cual se pega en el corazón y termina obstruyendo las arterias”.

¿Es bueno guardar las verduras?

En diálogo con La Rotativa del Aire de Radio Programas del Perú (RRP), Saby Mauricio también recomendó “no guardar verduras”. “Preparar solo lo necesario y no echar aliño a todo. El aliño debe estar por separado para que la persona que está consumiendo agregue la cantidad de verduras que desea y se agrega la cantidad de aliño. Si te sobra verdura, lamentablemente no se puede guardar”, comentó la mujer.

Síguenos en nuestras redes sociales: