Los días feriados o no laborables son los más esperados por la mayoría de trabajadores. Y es que durante estos espacios de descanso muchos aprovechan para tomar unas cortas vacaciones y realizar turismo dentro y fuera del país. Precisamente, uno de los días no laborables que se acerca es el 28 de abril; sin embargo, no todos podrán descansar. A continuación, conoce quiénes serán los beneficiados.

Como es costumbre, cuando se presentan días feriados o no laborables las personas deciden alistar sus maletas y viajar a un determinado lugar en compañía de la familia y amigos. También están quienes no viajan al interior del país, pero realizan paseos a diversos locales de esparcimiento de la ciudad como parques zonales, zoológicos, restaurantes turísticos, entre otros.

Se debe precisar que tras la pandemia por el coronavirus el Gobierno Central decidió impulsar una campaña para fortalecer el turismo a nivel nacional. En ese sentido, decretó varios días del 2023 para que los ciudadanos puedan tener opción de aprovecharlos viajando y conociendo nuevos lugares.

Las personas acostumbran a disfrutar el día no laborable con la familia o amigos (Foto: GEC)

¿CUÁLES SON LOS DÍAS DECLARADOS NO LABORABLES?

En diciembre de 2022 se publicó en El Peruano el Decreto Supremo N° 151-2022-PCM donde se establecen los días no laborables compensables para los trabajadores del sector público. En ese sentido, se determinó que estos días son:

Lunes 2 de enero

Viernes 28 de abril

Viernes 30 de junio

Jueves 27 de julio

Lunes 9 de octubre

Jueves 7 de diciembre

Martes 26 de diciembre

El Parque de las leyendas es uno de los lugares más concurridos en Lima (Foto: GEC)

¿QUIÉNES DESCANSARÁN DURANTE EL 28 DE ABRIL?

Teniendo en cuenta que el viernes 28 de abril es día no laborable y no feriado los trabajadores del sector público podrán descansar. Sin embargo, según informó Andina, estas horas no trabajadas deberán ser compensadas durante los próximos diez días posteriores.

Asimismo, el empleado deberá recuperar esas horas cuando el titular de cada entidad pública así lo establezca de acuerdo a sus necesidades.

¿QUÉ PASA CON LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO ?

En el caso de los trabajadores del sector privado que deseen descansar ese día, de forma voluntaria, deberán coordinar con los jefes responsables de su entidad. Asimismo, deberán determinar cuándo y cómo será la forma en que se recuperarán las horas.

¿HABRÁ FIN DE SEMANA LARGO A FINES DE ABRIL?

Sí. Teniendo en cuenta que el viernes 28 es día no laborable, esto se suma al sábado 29 y domingo 30 de abril, además del 1 de mayo, para que las personas puedan tener un fin de semana largo.