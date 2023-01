Tras las celebraciones por fiestas de fin de año muchas personas vuelven a sus labores, aunque otros aún disfrutan de sus vacaciones en este 2023. Pero ha surgido una gran duda respecto a cuándo volverá a presentarse un nuevo feriado o día no laborable en el calendario nacional. Ante ello, aquí te mencionamos todos los detalles.

El 2023 llegó y ha traído mucha emoción y gran expectativa en millones de personas quienes ven este año como uno de los mejores. Es por ello que el 2022 fue despedido de la mejor manera por las personas.

Cabe precisar que los feriados son aprovechados por la población para realizar turismo en el territorio nacional o en el exterior. Esto beneficia a la reactivación económica tras la época de pandemia por el COVID-19.

Pero si el feriado largo por fin de año quedó muy chico aquí te contamos la fecha exacta de los próximos feriados que podrá disfrutar la ciudadanía, en especial, los trabajadores del sector público y, en algunos casos, también del privado.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO FERIADO EN EL 2023?

¿Eres de los que viajas durante los feriados? Para las personas que le saben sacar provecho a estas fechas, aquí te contamos más detalles al respecto.

Y es que durante el 2023 el próximo feriado que se ha registrado en el calendario nacional es durante el mes de abril correspondiente a la Semana Santa. Los días son:

Jueves 6 de abril: Jueves Santo

Viernes 7 de abril: Viernes Santo

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO DÍA NO LABORABLE DEL 2023?

Iniciando el 2023 los trabajadores del sector público pudieron disfrutar del primer día no laborable. Esto fue el 2 de enero; sin embargo, no será el único del año, pues habrán otros más.

En ese sentido, se debe precisar que para el mes de abril se presentará otros más.

Viernes 28 de abril

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Feriado

El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable

El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Para los que descansen deberán compensar con horas extras, trabajos los sábados o considerar como parte de las vacaciones.