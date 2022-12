El año 2022 acaba y todos quieren saber desde ahora cuáles serán los próximos feriados y días no laborables que nos tiene preparado 2023; y no es para menos, ya que esas fechas son aprovechadas por los trabajadores y familias peruanas para tomarse un descanso, salir de viaje, de paseo o simplemente pasarla con sus seres queridos y/o amigos en su hogar.

Ya sea la actividad que pretendan realizar, varios se encuentran con las agendas listas para programar alguna escapada o reunión; si también eres uno de ellos, te damos a conocer los días exactos que no se laborará y suspenderán las clases.

LOS FERIADOS 2023 EN PERÚ

Toma nota de todos los feriados que tendrá Perú en 2023.

ENERO

Domingo 1 de enero: Año Nuevo

FEBRERO

No hay feriados en febrero 2023

MARZO

No hay feriados en marzo 2023

ABRIL

Jueves 6 de abril: Jueves Santo

Jueves Santo Viernes 7 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Domingo 9 de abril: Domingo de Pascua

MAYO

Lunes 1 de mayo: Día del Trabajo

JUNIO

Jueves 29 de junio: San Pedro y San Pablo

JULIO

Viernes 28 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Sábado 29 de julio: Celebración del Día de la Independencia

AGOSTO

Domingo 6 de agosto: Batalla de Junín

Batalla de Junín Miércoles 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

SEPTIEMBRE

No hay feriados en septiembre 2023

OCTUBRE

Domingo 8 de octubre: Combate de Angamos

NOVIEMBRE

Miércoles 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

DICIEMBRE

Viernes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Sábado 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho Lunes 25 de diciembre: Navidad

Alista tu calendario para que anotes los días que tendrás libres (Foto: Pixabay)

LOS DÍAS NO LABORABLES 2023 EN PERÚ

Si bien, los feriados ya están fijados en el calendario para este 2023, el Gobierno también establece días no laborables con el propósito de generar o feriado largo o ‘puente’ que ayuda a promover el turismo. Hasta el momento, aún no se da a conocer las fechas que serán declaradas como tal, por lo que debemos esperar que el Ejecutivo las establezca.

Cabe señalar que, los días no laborables se establecen para los trabajadores del sector público, mientras que los del sector privado podrán acatarlo previo acuerdo con sus empleadores.

¿CUÁNDO SE DA UN FERIADO LARGO?

Los feriados largos, también conocidos como ‘puentes’, se generan cuando a los feriados ya fijados en el calendario se le adhieren días no laborables, haciendo que entre los dos haya varios días seguidos de descanso, que pueden ser tres o cuatro consecutivos.

FERIADO VS. DÍA NO LABORABLE

FERIADO

El feriado es un día festivo en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. Si un empleado trabaja un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

DÍA NO LABORABLE

El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que solamente recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Para los que descansen deberán compensar esas horas con horas extras, trabajos los sábados o considerar como parte de las vacaciones.