La nevera es uno de los electrodomésticos que más usamos en el hogar. Por ello, es uno de los artefactos que más debemos cuidar y, sobre todo, debemos enfocarnos en su limpieza, pues acumula malos olores. Sabemos que se trata de una de las tareas más tediosas, pero con unos trucos caseros, se logrará dejarla limpia y eliminar definitivamente el mal olor que emana.

Para limpiar eficazmente el frigorífico, debemos hacerlo en pasos cortos y metódicos. El primer paso es retirar todos los cristales y demás soportes interiores que haya. Estos se pueden limpiar en un lavavajillas o si en caso no tuvieras darles un buen enjuage a mano con abundante agua y jabón.

Para limpiar el interior de la nevera es fundamental seguir las recomendaciones del fabricante y, si carece de ellas, lo mejor es limpiarlos con un trapo con jabón del lavavajillas, pero en muy poca cantidad. Después, es importante pasar un trapo húmeda para retirar cualquier resto de jabón. Finalmente, podemos secar el interior de la refrigeradora con una bayeta seca o papel de cocina.

El truco para eliminar los malos olores

Con un trapo y lavavajillas, limpiar la nevera te será fácil. Sin embargo, no quiere decir que se eliminen los malos olores de ella. Si quieres acabar con ellos, solo debes usar un producto que seguro tienes en el botiquín de tu casa: agua oxigenada. Pero, con cuidado, no se puede aplicar el líquido sin más. Para ello, debes coger un trapo limpia e impregnarla con el agua oxigenada y pasarla por todo el refrigerador. Es mejor que uses poca cantidad y, si los malos olores persisten, puedes repetir el proceso.

Además del agua oxigenada, también podemos usar el bicarbonato de sodio para acabar con los malos olores. Para ello, debemos diluir una cucharada pequeña de bicarbonato en agua e impregnar el trapo con la que vamos a limpiar la nevera. Como sucede con el agua oxigenada, puedes hacer cuantas pasadas necesites.

Tanto si usas agua oxigenada o bicarbonato, es importante pasar una bayeta limpia y seca al finalizar el proceso para evitar restos. Recordamos que, aunque no lo parezca, la nevera es un electrodoméstico bastante frágil en lo que se refiere a los productos de limpieza. Finalmente, también puedes emplear otros elementos como el jugo del limón exprimido y diluido en agua.

